Feridas cinco persoas nunha colisión en Lugo rexistrada ao non respectar un ceda un dos vehículos

Cinco persoas, entre elas unha menor de catro anos, resultaron feridas nun accidente de tráfico rexistrado debido a unha colisión ocorrida na tarde do domingo en Lugo.

Segundo informou a Policía Local de Lugo, ás 15,00 horas do domingo produciuse o sinistro na intersección na rúa Pintor Corredoira con Ramón Ferreiro.

Un vehículo conducido polo veciño de Arteixo J.O.R.L. cando ía pola rúa Pintor Corredoira ao chegar á intersección coa Avenida Ramón Ferreiro "non respecta o sinal de ceda o paso" debido ao que é alcanzado no lateral esquerdo pola parte frontal dun turismo que circulaba dirección Avenida de Madrid.

Como consecuencia do impacto resultaron feridos de diversa consideración os cinco ocupantes do primeiro vehículo, un deles unha menor de catro anos, que foron trasladados en dúas ambulancias do 061 ao Hospital Universitario Lucus Augusti (HULA).

Ademais, ao lugar do sinistro desprazouse a unidade de Atestados da Policía Local de Lugo para iniciar as correspondentes dilixencias.