Dous feridos tras envorcar o vehículo no que viaxaban en Oleiros (A Coruña) e tres nun choque en Vilaboa (Pontevedra)

Dúas persoas resultaron feridas tras envorcar o vehículo no que viaxaban despois de saírse da vía en Oleiros (A Coruña) e outro tres nun choque no municipio de Vilaboa (Pontevedra).

Segundo informou o 112 Galicia, o primeiro accidente ocorreu pasados uns minutos das 20,30 horas deste domingo na Avenida Ponte Pasaxe, dirección A Coruña, no municipio coruñés de Oleiros.

Foi un particular o que chamou ao 112 Galicia para pedir axuda e indicou que un dos ocupantes fora evacuado, pero quedaba unha muller no interior do turismo.

Por iso, por parte do 112 Galicia pasouse aviso a Urxencias Sanitarias e aos Bombeiros de Arteixo. Tamén se solicitou a colaboración dos axentes de Tráfico e dos efectivos de Protección Civil da localidade que saíron co equipo de excarceración.

Con todo, unha vez no punto, os efectivos de Protección Civil confirmaron que os dous feridos foran trasladados polo persoal sanitario en ambulancia, sen ser necesario o uso do material de excarceración.

COLISIÓN

Mentres, en Vilaboa ocurridó sobre as 23,00 horas do domingo unha colisión entre dous turismos que se saldou con tres persoas feridas de carácter leve.

Así o comunicaban os técnicos sanitarios ao persoal do 112 Galicia cando chamaron para informar o accidente. O Centro de Atención ás Emerxencias solicitou a colaboración dos axentes de Tráfico e informouse aos Bombeiros do Morrazo e efectivos de Protección Civil da localidade.

Polo seu lado, sobre as 22,30 horas do domingo un particular informou ao CAE 112 Galicia da colisión entre un tractor e un turismo en Aranza, no termo municipal lucense de Baralla.

A pesar de que non houbo persoas feridas, si se requiriron os servizos sanitarios para atender a dous menores, debido ao estado de nerviosismo no que se atopaban. Por iso, persoal do 112 Galicia informou da situación a Urxencias Sanitarias, Guardia Civil de Tráfico e aos membros do parque comarcal de Sarria.