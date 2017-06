A liquidación do Popular reforza a credibilidade da postura da UE, segundo Moody'

A intervención de Banco Popular pola Xunta Única de Resolución (JUR) o pasado martes e a súa posterior venda ao Santander fortalece a credibilidade do réxime europeo de resolución bancaria e engade credibilidade á posición oficial da UE, partidaria de que os acredores asuman de maneira máis consistente o custo dunha quebra baixo a Directiva de Resolución e Reestruturación Bancaria (BRRD), segundo a axencia Moody's.

Así mesmo, a calificadora de riscos destaca que a intervención resulta positiva para a solvencia dos acredores sénior do Popular e é, "dunha maneira máis ampla, positiva para a estabilidade financeira da UE", defendendo que, a pesar de resultar negativa para os bonistas júnior do Popular, "a medida respecta a xerarquía legal das insolvencias".

"Foi a primeira liquidación formal da Xunta Única de Resolución baixo a BRRD e engade credibilidade á posición oficial da UE de que os acredores soportarán máis consistentemente o custo da quebra baixo esta directiva", apunta a axencia, subliñando que a resolución do Popular "fortalece a credibilidade do réxime de resolución bancario da UE".

Neste sentido, Moody's considera que, a diferenza do recente caso da italiano Banca de Monte dei Paschi dei Siena, o enfoque da UE no caso do Popular estivo totalmente en liña "tanto coa letra como co espírito" da BRRD e destaca que a JUR executou de maneira efectiva a resolución da entidade no curso dunha noite, sen demora aparente, probando exitosamente a nova estrutura institucional e comunicando de forma clara e coordinada ao mercado.

No entanto, a axencia apunta que as leccións para os bancos europeos nun sentido máis amplo "son menos certas", lembrando que as entidades do Vello Continente aínda carecen de pasivos dedicados á absorción de perdas nun volume suficiente para facilitar a liquidación unha vez que un banco se converte en inviable sen que operacións crave e depósitos véxanse negativamente afectados.

"Ata entón, haberá unha falta de claridade acerca de como responderán as autoridades de resolución ante quebras bancarias", advirte Moody's, subliñando que, con todo, as intervencións temperás como no caso do Popular teñen potencial para resultar en menores taxas de perdas, máis fáciles de absorber sen que os acredores senior véxase afectados.