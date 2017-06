Os usuarios de transporte urbano por autobús descenden un 8,3% en abril en Galicia

Os usuarios de transporte urbano por autobús descenderon un 8,3 por cento en abril en Galicia en relación co mesmo período do ano anterior, ata os 4.825.000 viaxeiros, segundo os datos que publica este luns o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Autobús urbano Santiago de Compostela Galicia viaxeiros autobús urbano | Fonte: Europa Press

Así, de acordo coa estatística de transporte de viaxeiros, de media do que vai de ano 2017 este tipo de medio viu aumentada nun un por cento a súa cifra de usuarios na Comunidade galega.

O número de viaxeiros no transporte por autobús que presentou maiores descensos foi a Rexión de Murcia (-15%) e Castela a Mancha (-14,3%). Todas as comunidades autónomas presentan taxas negativas.

En toda España, o transporte por autobús foi utilizado por 52,94 millóns de viaxeiros en abril, cifra un 8,2% inferior á do mesmo mes de 2016, segundo os datos do INE. En conxunto, o número de viaxeiros do transporte interurbano descendeu un 6% en abril, ata 106,2 millóns de viaxeiros.

O transporte especial e discrecional diminuíu un 14,9% en abril, ata 42,2 millóns de usuarios. O número de pasaxeiros de transporte especial reduciuse un 27,1%, ata 24,3 millóns, cunha baixada do transporte escolar do 28% e un 23,9% do transporte especial laboral. Os viaxeiros do transporte discrecional eleváronse un 10% no cuarto mes do ano, ata 17,9 millóns de usuarios.

TRANSPORTE PÚBLICO

En total, o número de viaxeiros que utilizaron o transporte público en abril foi de 382,5 millóns, un 7,9 menos que no mesmo mes de 2016. A taxa de variación do número de pasaxeiros do transporte público do mes de abril sobre o de marzo foi do -13,6%.

Entre 2013 e 2017 o comportamento do mes de abril sobre marzo foi dispar. Aumentou en 2013 (+5,9%) e 2016 (+4,5%) e experimentou baixadas do 5,9% e do 4,4% en 2014 e 2015, respectivamente.

UN 7,4% MENOS EN TRANSPORTE URBANO

O transporte urbano baixou un 7,4%, ata máis de 234 millóns de viaxeiros en abril, cun descenso dos usuarios do metro do 5,9% e do 8,5% no transporte por autobús.

O número de viaxeiros en metro descendeu en Palma (-25,9%), Bilbao (-12,7%), Valencia (-11,6%), Barcelona (-3,8%) e Madrid (-6,1%). Subiu con todo en Sevilla (+1,6%) e Málaga (+7,8%), sendo as dúas única cidades nas que aumentou a afluencia neste medio de transporte no mes de abril.