Zara Home (Inditex) crece en España con nova tenda en Santiago, no centro comercial As Cancelas

Zara Home, a insignia do Grupo Inditex especializada en artigos para vestir e decorar a casa, impulsa a súa presenza en España coa apertura dunha nova tenda no centro comercial As Cancelas de Santiago de Compostela.

Zara Home | Fonte: Europa Press

En concreto, o novo espazo terá unha superficie de 500 metros cadrados nos que estarán dispoñibles todas as coleccións da marca, incluíndo a liña para nenos Zara Home Kids, segundo informou o centro comercial nun comunicado.

A nova tenda conta cun deseño innovador, en liña co estilo actual da marca, que presenta un concepto vangardista e elegante que convive coa simplicidade e o respecto pola natureza dos materiais utilizados.

Zara Home, que conta con 550 tendas que están repartidas en 70 mercados internacionais, dispón actualmente en España ao redor de 150 puntos de venda.