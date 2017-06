A Xunta destina 50.000 euros a apoiar a programación de festivais musicais e escénicos afeccionados

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria destina este ano 50.000 euros en axudas para apoiar a realización de festivais, feiras, mostras, ciclos e certames de artes escénicas e musicais de carácter afeccionado.

A nova convocatoria de subvencións para gastos correntes, que se publicou o pasado venres no Diario Oficial de Galicia (DOG) diríxese a institucións sen ánimo de lucro, entidades locais galegas e agrupacións de concellos, segundo destacou o departamento autonómico nun comunicado.

Promovida pola Secretaría xeral de Cultura co fin de impulsar a oferta de actividade e a dinamización cultural en todo o territorio, a convocatoria distribúe 30.000 euros para as actividades de institucións sen fins de lucro e 20.000 euros para as iniciativas de entidades locais e agrupacións de municipios.

O prazo para a presentación de solicitudes termina o próximo 10 de xullo. A axuda máxima por beneficiario será de 6.000 euros, que en ningún caso poderá exceder o 70% do orzamento total do proxecto que se vaia a realizar. Este importe ascenderá a 7.500 euros cando se trate de solicitudes conxuntas de entidades baixo calquera fórmula (agrupación, asociación, mancomunidade, etc.).

En 2016 a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria apoiou 40 proxectos. Así, entre outros, beneficiáronse destas axudas o V Semana de Teatro Cómico de Sarria, o Castañazo Rock, o XXII Festival de Bandas de Música de Galicia de Vila de Cruces ou a Mostra de Coros Tradicionais de Cantigas e Agarimos.