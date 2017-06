Detidas dúas persoas e desmantelado un punto de distribución de drogas en Pontecesures (Pontevedra)

A Guardia Civil detivo o fin de semana aos dous principais responsables dun punto venda e distribución de drogas en Pontecesures (Pontevedra) no marco dunha investigación na que se incautaron de máis de cen gramos de cocaína e unha importante cantidade de diñeiro en efectivo.

Desmantelado un punto de distribución dr drogas en Pontecesures | Fonte: Europa Press

As investigacións iniciáronse a mediados do mes de maio cando se tivo coñecemento dun punto de venda de drogas nas inmediacións do campo de fútbol de Pontecesures, onde se fornecían os consumidores habituais chegados desde distintos puntos da comarca, segundo informou o Instituto Armado.

Dúas semanas foi o tempo que necesitou o grupo de traballo, integrado polo Equipo de Investigación da Guardia Civil de Vilagarcía e efectivos do Posto de Valga, "para confirmar as sospeitas e constatar as vendas a consumidores que se estaban realizando" neste lugar polo veciño de Valga O.M.R.G., de 39 anos.

"A rapidez era o denominador común de todas as transaccións: os compradores chegaban ao momento, en moi pouco tempo aparecía o individuo que lles facilitaba a droga, efectuaban a operación e ausentábanse inmediatamente para non ser interceptados", relataron as mesmas fontes.

MEDIDAS DE SEGURIDADE

Tamén, segundo apunta a Benemérita, "púidose comprobar como o vendedor extremaba as medidas de seguridade para non ser sorprendido" e chegou mesmo a ocultar a droga e o diñeiro en "un buraco realizado nun monte contiguo", segundo engade.

A detención desta persoa produciuse o pasado venres cando o equipo de investigación interceptou a un dos compradores que acababa de adquirir unha dose para o seu consumo. Esta transacción deu lugar á detención de O.M.R.G., e no momento do seu arresto interviñéronselle 120 euros que levaba consigo e catro gramos de cocaína que tiña escondida no monte.

Poucos minutos despois procedeuse á detención da segunda persoa que era investigada. Trátase dun veciño de Pontecesures, R.R.C., de 38 anos, o principal provedor da droga. De feito, segundo destaca o Instituto Armado, foi interceptado cando levaba consigo 30 gramos de cocaína, supostamente para abastecer á persoa que xa estaba detida, e 425 euros en efectivo.

REXISTROS

As dúas detencións propiciaron a realización de varios rexistros nos domicilios e vivendas relacionadas cos detidos onde os axentes se incautaron de 110 gramos de cocaína, unha báscula de precisión, útiles para o envasado, corte e distribución da droga e algo máis de 27.000 euros en efectivo.

Os detidos foron postos a disposición do Xulgado de Instrución Número 2 de Caldas de Reis, que decretou o ingreso en prisión, provisional e sen fianza dos dous arrestados.

O primeiro deles (Ou.M.R.G.), que for a detido pola Garda Civil no ano 2015 en Noia (A Coruña), atopábase en liberdade provisional e pendente de xuízo.