O test de estrés de 2018 serán máis duros, pero o caso do Popular revela as súas limitacións, segundo Moody'

As probas de esforzo ás que a Autoridade Bancaria Europea (EBA) someterá en 2018 aos maiores bancos do Vello Continente "serán máis duros" que en edicións anteriores, segundo a axencia Moody's, que advirte de que, aínda que as probas volverán sinalar aos candidatos máis débiles, a recente intervención de Banco Popular, que superou o exame anterior, revela as súas limitacións á hora de predicir futuras quebras.

"O test de estrés de 2017-18 serán máis duros ao incluír a nova regra NIIF nº9, que require que os bancos provisionen todos os préstamos antes da súa entrada en moura", sinala Moody's, advertindo de que, a pesar dos esforzos para harmonizar as regras e mellorar as probas, o caso de Banco Popular volveu a revelar as principais limitacións do test de estrés á hora de sinalar potenciais quebras, alimentando o escepticismo respecto de devanditos exames.

De feito, aínda que o test de 2016 sinalaron a Banco Popular como o máis débil entre o seis bancos españois que participaron nas probas, non se contaba entre os candidatos máis vulnerables ao ter en conta as medidas de capitalización adoptadas pouco despois da data en que os tests recolleron a súa información.

Deste xeito, mentres Banco Popular rexistraba un cociente de capital CET1 relativamente débil do 7% no escenario adverso, ao contar coa emisión de dereitos por importe de 2.500 millóns pechada ao publicarse os resultados, a entidade pasaba a situarse segunda entre as españolas, cun 10%.

Neste sentido, a calificadora de riscos confía en que as probas de 2018 volverán identificar aos "candidatos débiles", pero subliña que os resultados probablemente non sirvan para predicir de maneira fiable a seguinte quebra.

En canto ás características do test de 2018, Moody's apunta que a inclusión da nova regra NIIF nº9 podería ter un maior impacto nos bancos afectados por baixas taxas de crecemento e cuxa calidade de activos atópase baixo presión.