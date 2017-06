Asturgar e Abanca asinarán un acordo para facilitar financiamento a empresas asturianas

A Sociedade de Garantía Recíproca de Asturias (Asturgar SGR) e Abanca asinarán este luns un convenio de colaboración co fin de contribuír ao desenvolvemento e financiamento das empresas asturianas e, de forma preferente, ás pemes.

A firma do convenio será ratificada por preséntaa de Asturgar, Eva Pando, e polo director de Banca Institucional de Abanca, Santiago Novoa. Ademais no acto estará presente o conselleiro de Emprego, Industria e Turismo do Principado, Isaac Pola.

O acto de firma do acordo terá lugar este luns, 12 de xuño, ás 13,30 horas na Consellería de Emprego, Industria e Turismo do Principado, na praza de España.