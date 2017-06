TURISMO.- O tres aeroportos crecen en pasaxeiros en maio, un 20,5% o de Vigo, un 7,5% A Coruña e un 3,5% Santiago

O tres aeroportos galegos creceron en pasaxeiros en maio, liderados polo incremento que rexistrou o de Vigo, do 20,5%. Na Coruña o aumento foi do 7,5% e en Santiago do 3,5%, segundo os datos que publica este luns Aena.

Avións | Fonte: Europa Press

En concreto, Peinador contabilizou 99.391 pasaxeiros durante o quinto mes do ano, un 20,5% máis. Deles, 99.377 usaron voos comerciais (82.068 en traxectos nacionais e 17.309 en internacionais). No acumulado do ano, son 382.138, un 8,7% máis.

Pola súa banda, Alvedro anotouse ese crecemento do 7,5% con 97.698 pasaxeiros o pasado mes (96.884 utilizaron voos comerciais dos que 86.766 son traxectos nacionais e 10.118 traxectos internacionais), de modo que o montante ata maio ascende a 440.217 usuarios, un 10% máis.

O mes de maio usaron Lavacolla, mentres, 238.045 viaxeiros, un 3,5% máis, e son 992.059 os que pasaron por esta terminal no cinco primeiros meses do ano, o que supón un repunte do 6,2%.

OPERACIÓNS

En canto a operacións, baixaron un 3,1% en Santiago en maio, ata 1.933. No cinco primeiros meses de 2017 Lavacolla mantense case sen variación neste apartado, con 8.294, un 0,1% máis.

Ao lado contrario, subiron un 16,7% en Vigo, ata 1.105, dos que 918 foron voos comerciais (725 movementos foron operacións nacionais e 193 internacionais). Ata maio, suma 4.563 voos deste tipo, o que representa un incremento do 8,6%.

Na Coruña o repunte foi do 13,5%, con 1.467 (896 voos comerciais, dos que 763 corresponden a operacións nacionais e 133 a internacionais). En total este ano, a cifra sitúase en 6.571, un 12,5% máis.

MERCADORÍAS

As mercadorías transportadas caeron na Coruña un 30%, con case 12,89 toneladas. Mentres, o incremento foi do 108,9% en Vigo, cunhas 57,03 toneladas de mercadorías.

En Santiago, pola súa banda, as mercadorías transportadas, case 225,02 toneladas, implican un crecemento do 22,3% en variación interanual --de maio de 2016 a maio de 2017--.

DATOS GLOBAIS

No conxunto dos aeroportos da rede de Aena rexistráronse 88,8 millóns de pasaxeiros durante o cinco primeiros meses do ano, un 8,9%% máis que no mesmo período de 2016, e un total de 804.549 operacións, o que supón un 6,2% máis, de acordo cos números publicados polo xestor aeroportuario.

En maio, máis de 22,3 millóns de pasaxeiros pasaron polos aeroportos españois, o que supón un aumento do 7,4% en relación ao mesmo mes de 2016, con 197.058 movementos, un 6,2% máis.

Do total dos viaxeiros contabilizados no mes de maio, 16,1 millóns de pasaxeiros corresponderon a voos internacionais, un 8,1% máis que no mesmo mes de 2016, e 6,21 millóns voaron en voos nacionais (+5,8%).

De xaneiro a maio, o aeroporto Adolfo Suárez Madrid-Barallas foi a instalación con maior tráfico de pasaxeiros, con 20,63 millóns de viaxeiros, un 7,5% máis, con 154.424 movementos de aeronaves, o que representa un crecemento do 2,3% con respecto aos mesmos meses de 2016.

En maio, Madrid-Barallas logrou 4,52 millóns de pasaxeiros, un aumento do 5,4% con respecto ao mesmo mes de 2016, sendo o mellor mes de maio da historia do aeroporto. O número de operacións alcanzou as 33.797, un incremento da 2,3% fronte ao mesmo mes de 2016.