As temperaturas seguirán moi altas esta semana, de 7 a 11ºC por encima do normal, e mesmo superarán os 40ºC

As temperaturas máximas e mínimas seguirán moi altas ata finais desta semana xa que se manterá a estabilidade, aínda que pode haber algunha treboada vespertina sobre todo en zonas de montaña, segundo a Axencia Estatal de Meteoroloxía (AEMET), que sinala que estes valores están entre 7 e 11 graos centígrados por encima do normal.

Sol, nubes, ceo despexado, bo tempo, temperaturas | Fonte: Europa Press

O portavoz do AEMET, Rubén del Campo, explicou a Europa Press que a pasada madrugada as mínimas quedaron entre 5 e 10 graos centígrados por encima dos valores normais para esta época, como en Madrid, onde o mercurio non baixou de 24 graos centígrados, o que equivale a 8 graos centígrados por encima do valor climatolóxico normal.

Tamén indicou que en zonas de Guadalquivir, as máximas superaron este domingo os 40 graos centígrados. "En xeral as máximas estiveron entre 7 e 11 graos centígrados do normal. É unha anomalía térmica significativa", destacou.

"A calor vai seguir", asegurou o portavoz, que prevé que as altas temperaturas seguirán toda a semana e mesmo pode haber un repunte o mércores, sobre todo no centro e no leste do país.

Ademais, sinalou que en función das zonas pode haber descensos e ascensos lixeiros, pero a tónica de calor mantense. Por exemplo, este luns baixan no alto Ebro pero o martes volven subir; o mércores soben no leste e o xoves volven descender no alto Ebro pero ascenden no oeste da Península.

Máis aló desta calorosa situación, engadiu que tamén haberá temporal de Levante no Estreito e nalgunhas zonas de montaña do noroeste, onde poden crecer as nubes de evolución e dar lugar a algunhas treboadas illadas. Esta probabilidade de treboadas desprazarase ao longo da semana cara ao leste. "Trátase de treboadas débiles e dispersas en xeral", comentou.

Del Campo indicou tamén que a pesar das temperaturas elevadas, este domingo non se produciron efemérides pero non descarta que se persiste a situación podería rexistrarse algunha marca de máximas e sobre todo das mínimas. "De momento non é onda de calor", insistiu.

VALORES

Así, prognosticou que esta semana o mercurio chegará en Madrid, o martes a 38 graos centígrados (ºC) de máxima e 22ºC de mínima; a 38ºC de máxima e a 24ºC de mínima o mércores; a 39ºC de máxima e 24ºC o xoves e o venres.

Ademais, Barcelona, que terá altas pero non tanto, este martes chegará a 29ºC de máxima e 22ºC de mínima; 31ºC de máxima e 22ºC de mínima o mércores; o xoves 30ºC de máxima e 23ºC de mínima e o venres, 31ºC de máxima e 24ºC de mínima.

En Sevilla, o martes terán 37ºC de máxima e 22ºC de mínima; o mércores, 35ºC de máxima e 21ºC de mínima; o xoves, 38ºC de máxima e 20ºC de mínima e o venres, 40ºC de máxima e 23ºC de mínima.

Mentres, en Badaxoz, este martes chegarán a 38ºC de máxima e 21ºC de mínima; a 37ºC de máxima e 20ºC de mínima o mércores; a 38ºC de máxima e 18ºC de mínima o xoves e a 41ºC de máxima e 20ºC de mínima o venres.

En Zaragoza, o martes alcanzarán 38ºC de máxima e 22ºC de mínima; o mércores, 40ºC de máxima e 22ºC de mínima; o xoves, 36ºC de máxima e 20ºC de mínima e o venres, 38ºC de máxima e 19ºC de mínima. Tamén terán valores moi altos en Toledo, onde o martes esperan 40ºC de máxima e 22ºC de mínima; o mércores, 40ºC de máxima e 24ºC de mínima e o xoves e o venres alcanzará 41ºC de máxima e 24ºC de mínima.

Pola súa banda, na Coruña o termómetro quedará bastante máis baixo, con 25ºC de máxima e 16ºC de mínima o martes; 20ºC de máxima e 16ºC de mínima o mércores; 21ºC de máxima e 14ºC de mínima o xoves e 26ºC de máxima e 15ºC de mínima o venres.

Finalmente, Valladolid tamén terá valores ao redor de 10ºC por encima do habitual nestas datas, xa que o martes e o mércores terá 37ºC de máxima e 19ºC de mínima; o xoves, 37ºC de máxima e 18ºC de mínima e o venres, 38ºC de máxima e 16ºC de mínima.