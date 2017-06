Luís Villares saúda que se permitise saír á protesta contra o desaloxo dun local okupa e que non houbese feridos

O portavoz de En Marea, Luís Villares, saudou este luns que as forzas da orde permitisen saír á manifestación en contra do desaloxo dun local okupa en Santiago a pesar de non ser comunicada, á vez que puxo en valor que os axentes están "para impedir que se produzan incidentes".

Rueda de Luís Villares de En Marea. | Fonte: Europa Press

Preguntado en rolda de prensa sobre a protesta que o pasado sábado terminou con cargas policiais despois de que parte dos manifestantes irrompesen nas instalacións dun colexio abandonado no Ensanche compostelán, Villares declinou opinar se a actuación dos axentes foi proporcionada alegando que el non estivo nesa protesta.

O que si sinalou o máximo responsable da formación rupturista é que "non houbo persoas feridas" e que, por tanto, "todo terminou con normalidade".

Así pois, preferiu quedar co "positivo" de que se permitise "o dereito á libre manifestación das persoas que así o desexen" polas rúas da capital galega e de que as forzas de seguridade "impedisen que se producisen "incidentes" que puidesen afectar a "outros dereitos fundamentais".

Máis aló diso, en canto ás cargas, o maxistrado en excedencia reflexionou sobre que "o exercicio de calquera dereito fundamental moitas veces" provoca "tensións" con outros dereitos, e que buscar e asegurar a "salvagarda de todos eles" é o que "dá lugar ao funcionamento con normalidade dun estado democrático".

En días pasados, en relación a outros incidentes durante protestas de leste mesmo colectivo a raíz do tapiado dun edificio que utilizaba como centro social, Villares abordara "a problemática relacionada co dereito a unha vivenda digna" desde a óptica do "dereito a que a propiedade cumpra unhas funcións sociais".