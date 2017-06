O portavoz municipal do BNG, Rubén Cela, censura que "a única utilización da violencia" na manifestación do sábado en contra do desaloxo do edificio okupado polo colectivo Escárnio e Maldizer "foi por parte dos Corpos e Forzas de Seguridade do Estado", mentres critica a "instrumentalización política" por parte do PP en busca de sacar réditos do conflito.

Rubén Cela | Fonte: Europa Press

En rolda de prensa, Cela denunciou o dispositivo policial "absolutamente desproporcionado" do pasado sábado, con "máis de 200 antidisturbios para unha manifestación de 600 persoas", que "foi de xeito evidente excesivo", onde os axentes "mesmo dificultaron o labor informativo de xornalistas". A protesta finalizou con cargas policiais e dous detidos despois de que parte dos asistentes á marcha accedesen ao interior dun colexio abandonado a través da porta do patio.

Así, valora que "non houbese na manifestación deste sábado comportamentos violentos por parte dos manifestantes", cunha postura "pacífica", como se observa no "recoñecemento dos propios atestados" nos que non se reflicte "ningún tipo de desfeita nin de problema no mobiliario urbano".

Por iso, carga contra a "criminalización indiscriminada do conxunto de persoas que apoiaron as diferentes manifestacións", mediante unha "instrumentalización política deste conflito" por parte do PP, que "lonxe de axudar a solucionalo, o único que fai é agrandalo".

Así mesmo, cre "fundamental que o PP cambie de actitude ante este conflito" e que "non haxa unha instrumentalización partidaria e institucional no Concello, na Xunta ou na Delegación do Goberno".

RECONDUCIR O CONFLITO CON "INTERLOCUCIÓN" DO CONCELLO

De tal forma, o concelleiro nacionalista sostén que "o que aprema é reconducir un conflito que, desde logo, non é bo para ninguén" e "non é bo para Santiago de Compostela".

Por tal motivo, avoga por que o goberno municipal busque "interlocución" para "cando menos concertar alternativa de espazos públicos para que se poidan desenvolver actividades sociais e culturais que viñan facendo neste centro (desaloxado no caso histórico)", "con independencia de que, lexitimamente, estes organizadores entendan que a okupación é unha reivindicación política".