Os sindicatos de Popular e Santander en Galicia márcanse como prioridades o emprego, os accionistas e a marca Pastor

Os representantes sindicais de Popular-Pastor (con sección única), de Banco Santander e de Universal Support (centro de chamadas cuxos traballadores están vinculados aproximadamente nun 80% a Popular) celebraron este luns unha reunión interna en Santiago para coordinar a súa actuación estratéxica durante o proceso de integración.

Banco Pastor-Grupo Banco Popular | Fonte: Europa Press

En declaracións a Europa Press, Rosa Conde, da CIG, explicou que o mantemento dos postos de traballo, a procura dunha solución para os accionistas de Popular --que o perderon todo tras a compra por Santander-- e a posibilidade de conservar a marca Pastor son o tres prioridades que acordaron as seccións sindicais.

Respecto diso do primeiro punto, a idea é que "non hai excedente" de emprego, tanto en Santander como en Popular, e que ambos os bancos "non van sobrados" de persoal, "como se vai a querer trasladar".

No relativo ao segundo apartado, os sindicatos pactaron esixir unha solución, toda vez, ademais, que boa parte dos traballadores de Popular-Pastor adquiriran accións do banco.

En canto á marca, exporán que "desde un punto de vista estratéxico e empresarial sería acertado" conservar Pastor como "un feito diferenciado", tanto a nivel usuario como para os traballadores. "Hai decisións estratéxicas que se poden sopesar no camiño", valorou Conde, en referencia ao anuncio xa realizado por Santander de que ao final do proceso só haberá unha marca.

REUNIÓNS

Os sindicatos solicitaron xa unha reunión con Santander, que comunicou aos representantes dos traballadores que serán convocados "o máis axiña posible", no marco da constitución da comisión de integración entre o banco e Popular.

Entre tanto, a próxima semana prevén desenvolver unha asemblea de traballadores na capital galega para expor accións, que o persoal exprese as súas opinións e para resolver dúbidas.