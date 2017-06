Galicia pon moita da calidade, pero outros levan a fama e os beneficios

Kantar Media acaba de presentar a edición deste ano do seu famoso estudo “Brand Footprint”. Das marcas de gran consumo máis elixidas, Larsa -baseada en Pontevedra pero propiedade da asturiana Peñasanta- é a única galega que se cola nun top 10. En concreto, é a segunda marca máis presente na cesta da compra dos galegos.

Sede do grupo Pescanova en Chapela, Redondela

Por outra parte, os conxelados de Pescanova mantéñense no posto 11 entre as 50 marcas de gran consumo máis elixidas en España. Ademais, a compañía baseada en Vigo -pero cuxo capital hai tempo que non é galego, especialmente tras o concurso de acredores- é a única do sector dos refrixerados que logra colarse entre os favoritos na cesta da compra.

O top ten galego está formado, salvo a citada Larsa, por marcas non galegas e que tamén están presentes nas clasificacións estatais e de varías autonomías:

1.- El Pozo

2.- Larsa

3.- Coca Cola

Iogur Larsa de Licor Café | Fonte: temposgalegos

4.- Campofrío

5.- Gallo

6.- Activia

7.- Asturiana

8.- Nestlé

9.- Bimbo

10.- Azucarera

O de Larsa ten máis mérito considerando que hai moi poucas marcas autóctonas que conseguen ser as máis demandadas nas súas autonomías. Tanto só o logran Cruzcampo (8º en Andalucía), Font Natura (10º en Andalucía) e Damm (4º en Cataluña).

Kantar Media é unha das consultoras do mundo con máis prestixio na investigación de mercados. Cada ano elabora esta clasificación, que é a maior investigación sobre marcas a nivel global. Emprega un índice, “contacos co consumidor”, que mide variábeis como a porcentaxe de fogares que compran certa marca polo menos unha vez ao ano e número de veces que realizan esa adquisición.

A nivel español os máis destacados son Coca-cola, El Pozo, Campofrío, Asturiana, Activia, Don Simón, Gallo, Danone, Bimbo e Puleva.

Nesta clasificación estatal, chama a atención a presencia de tres marcas de produtos lácteos (Asturiana, Danone e Puleva). Ningunha delas ten base no país ou está controlada por capital galego, aínda que mercan boa parte do produto aos gandeiros do país. Por poñer un exemplo, a maioría do leite ecolóxico que comercializa a andaluza Puleva provén de granxas galegas.

Top ten de marcas na cesta da compra dos galegos | Fonte: Kantar Media