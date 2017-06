A Asociación de Internautas (AI), a Asociación Prol Dereitos Civís, Económicos e Sociais (Adeces) e a Unión de Consumidores de Galicia (UCGAL) reclamaron "racionalidade" aos operadores de telecomunicacións á hora de adquirir os dereitos do fútbol e defenderon que "quen queira fútbol, deberá pagalo".

Nun comunicado, o tres asociacións solicitan ás compañías que adopten "un discurso didáctico que evite as tensións inflacionistas deste tipo de contidos e os custos de oportunidade derivados de non acometer investimentos noutros campos pola inxente cantidade de recursos que o fútbol se come e os desequilibrios que xera na conta de resultados".

En concreto, subliñan que o fútbol "non é e nunca debeu ser declarado como acontecemento de interese xeral" e inciden en que quen argumentan que estes prezos son necesarios para competir coa Premier e reter ás estrelas, demostran que "o seu negocio está moi por diante do interese xeral", xa que a diferenza de magnitudes entre países é significativa.

Nesta liña, agrega que A liga, a UEFA e entidades similares son asociacións de natureza privada e os gobernos "non deben nin deberían facerlles regulacións 'ad hoc' para favorecer a súa posición nas negociacións sobre os dereitos de emisión", como a aprobada polo Goberno de Mariano Rajoy en 2015.

Neste contexto, afirma que os "altísimos" prezos pagos polas plataformas de televisión de pago polos dereitos do fútbol non poden ser compensados polos usuarios dispostos a contratar este paquete de contidos (que deberían pagar entre 45 e 50 euros mes), o que levou ás plataformas a practicar subvencións cruzadas, encubertas con melloras do servizo, e repartir así o custo do fútbol entre todos os abonados.

Doutra banda, tamén lembra que a diferenza doutros países europeos como Alemaña, Reino Unido ou Francia, onde as taxas de penetración da televisión de pago en fogares oscilan entre 55% e case o 80%, en España apenas supera o 30%, o que dificulta obter a rendibilidade desexada.

Así mesmo, remarca que, segundo o Panel de Fogares da Comisión Nacional dos Mercados e á Competencia (CNMC), o 35,3% dos fogares contratan a televisión de pago polas series, fronte ao 30% que o fai polos deportes, "co que as decisións de investimentos como as deportivas distan moito de estar xustificadas".