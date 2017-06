O PSdeG nega cambio de postura sobre o accidente de Angrois como consecuencia da elección de Pedro Sánchez

O portavoz parlamentario do PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, negou que a súa formación cambiase "" de postura con respecto á investigación do accidente ferroviario que tivo lugar no compostelán barrio de Angrois en 2013 e rexeitou que se vincule coa elección de Pedro Sánchez como líder do PSOE.

Reunión do PSdeG con CC.OO. | Fonte: Europa Press

Preguntado polos xornalistas tras unha reunión co novo secretario xeral de CC.OO. en Galicia, Ramón Sarmiento, Leiceaga lembrou que o seu grupo defendeu "desde o principio" que o lugar apropiado para unha investigación política do sinistro era o Congreso.

Así é que cando se propuxo abrila en O Hórreo, a súa resposta foi a abstención, mentres que cando En Marea "cambiou de posición" e optou pola Cámara baixa, aí obtivo o apoio dos socialistas galegos. "Se houbo un cambio de posición, foi de En Marea", concluíu.

Na mesma liña, negou que a designación de Pedro Sánchez leve un xiro á esquerda no PSdeG. "Se hai cambios, será despois do proceso galego", sinalou, tras lembrar que será o congreso autonómico no que os socialistas configuren a súa "oferta política" e a súa "táctica".

"BOAS NOTICIAS"

Sen querer abordar agora ese asunto, polo menos ata que se pase o congreso federal, o que si xulgou como "boas noticias" son os resultados que prognostica o barómetro da Cadena SER ao seu partido: recortaría catro puntos ao PP e distanciaríase en seis de Podemos.

Con todo, Leiceaga apelou a "tratar con coidado" estas enquisas, tanto sexan como positivas como negativas, dado o tempo que resta ata os próximos comicios. Iso si, saudou que a elección da militancia socialista nas primarias coincidise coa "sensibilidade social".