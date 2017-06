Abanca recibe un premio ao banco que máis mellorou a confianza dos seus clientes no último ano

Abanca foi premiada co galardón 'EMOtional Friendly Bank' á entidade financeira en España coa mellor evolución no índice de vinculación emocional de clientes no último ano, segundo informa a entidade financeira a través dun comunicado.

Abanca recibe un premio | Fonte: Europa Press

O recoñecemento, outorgado pola consultora EMO Insights International, está motivado, segundo indica, polos resultados obtidos polo banco no '5º Estudo de emocións de clientes particulares no sector bancario español', elaborado por esta empresa "especializada na xestión de experiencia de cliente a través de emocións".

O director xeral de Negocio España, Luís Beraza de Diego, foi o encargado de recoller o premio de mans da conselleira delegada de EMO Insights, Elena Alfaro, nun acto celebrado na sede institucional de Abanca en Madrid.

O estudo de EMO Insights, baseado en máis de 3.000 enquisas en liña a clientes de 17 entidades, "constata a positiva evolución de Abanca no índice EMO", segundo lapa a atención o banco.

Este índice, segundo explica, "resume a vinculación emocional dun cliente cara a unha marca en base a emocións positivas (sorpresa, alegría, confianza e agradecemento) e negativas (decepción, irritación, frustración e inseguridade)".

Abanca obtivo nesta investigación un índice do 32,1%, cunha mellora do 18,3% con respecto a 2016, a máis alta do sector. Por segundo ano consecutivo, a entidade financeira galega sitúase á cabeza desta clasificación en aumento da vinculación emocional dos seus clientes.

De acordo con este informe, Abanca incrementou no último ano un 18,4% a porcentaxe de clientes que senten confianza coa entidade. "Esta mellora débese, principalmente, ao aumento de 'fans' do banco, dun 16,4%, a porcentaxe máis elevada das entidades analizadas, que dobra ao obtido polo segundo banco", sinala a nota de prensa.

Nas conclusións do estudo, EMO Insights apunta que a boa evolución no índice de vinculación emocional dos clientes de Abanca é consecuencia "do esforzo realizado pola entidade nos últimos anos para recuperar a súa confianza".

A consultora cita expresamente a mellora na imaxe de transparencia e proximidade, así como a atención ao cliente, con índices por encima da media do sector.

BANCA MÓBIL

Abanca tamén se sitúa, segundo os resultados desta enquisa, nos primeiros postos do sector en consolidación da banca móbil. Figura como unha das entidades que rexistra un maior uso da app móbil como canle de contacto dos clientes, superando á media do sector. Ademais, é unha das entidades que supera en todos os tramos de idade de clientes á media sectorial.

A entidade financeira aparece, a gran distancia do segundo competidor, como o banco que máis creceu en dixitalización no último ano, o que xerou unha maior confianza nos seus clientes.

Outra das variables nas que destaca con respecto ao sector é a percepción que teñen os seus clientes sobre a estratexia de comisións da entidade.

De acordo coa enquisa de EMO Insights, máis do 40% dos clientes están contentos co 'Programa Cero Comisións' da entidade, case catro puntos porcentuais máis que a media sectorial. Abanca é a entidade que logra, no último ano, un maior crecemento na satisfacción dos seus clientes coas comisións.