O portavoz parlamentario do PPdeG, Pedro Puy, destacou que a Xunta de Galicia, a través das "relacións diplomáticas", procurará que o "dano" pola venda do Banco Popular ao Santander sexa "o menor posible" para o "conxunto do emprego e da economía galega".

Pedro Puy | Fonte: Europa Press

"Pouco máis pode facer neste caso o Goberno", lembrou o portavoz parlamentario nunha rolda de prensa ofrecida este luns, na que explicou que as "competencias" do Executivo autonómico son "bastante limitadas" en materia de política monetaria.

Neste sentido, sinalou que o pasado venres, os grupos aprobaron na Cámara galega unha iniciativa para solicitarlle ao Goberno que elabore un informe sobre "como está a incidir todo o que é o proceso de reestruturación bancaria" no territorio galego.

"Ese informe aclarará se incorre en riscos de certa tendencia ao oligopolio e, por tanto, se sitúa aos consumidores galegos nunha situación de desvantaxe con relación ao que se produce noutras comunidades", explicou Puy, que lembrou que esta venda supón, en Galicia, sumar o que "representaba o Banco Santander co Banco Popular, unha vez que incorporan ao Banco Pastor".

Por tanto, incidiu en que "o Goberno primeiro vai analizar a situación". Con todo, recoñeceu que "sempre que hai unha empresa hai que esperar a ver que decisións toma". "No suposto en que a tendencia previsible sexa a de supresión de oficinas e de postos, procuraremos a través das relacións diplomáticas, que o dano sexa o menor posible", incidiu.

Ademais, preguntado sobre as críticas de En Marea á actuación do Goberno estatal ante esta venda, Puy acusou ao partido instrumental de "facer política" baseada na "incongruencia" e "a descualificación". "Botarlle a culpa disto ao Goberno non deixa de ser a típica demagoxia e o típico 'tic' automático destes grupos da oposición que o único que saben facer é botarlle a culpa ao Goberno de todo o que pasa", sinalou.