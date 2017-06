O vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, acusou este luns ao alcalde de Santiago, Martiño Noriega, de "ambigüidade" en relación ao conflito cos okupas e asegurou que os "disturbios" vividos o sábado durante a protesta en Compostela "excederon o dereito a manifestación".

Preguntado acerca de se a intervención policial na protesta foi proporcionada, Rueda argumentou que está "de acordo" con que o dereito de manifestación "ten que ser respectado", aínda que o cinguiu a que as protestas sexan "pacíficas".

"Cando non é así e se exceden os límites do que pode ser unha manifestación normal, entón convértese noutra cousa e, por tanto, a Policía actúa para garantir os dereitos da inmensa maioría da xente, que quere que se manteña o dereito á propiedade privada e o dereito á convivencia pacífica", dixo Rueda.

Para o vicepresidente, esta premisa está apoiada por "a inmensa maioría dos cidadáns" e tamén "as administracións", "ou, polo menos, deberían".

"AMBIGÜIDADE"

A continuación, Alfonso Rueda asegurou estar "preocupado" por "a ambigüidade" en relación a esta cuestión de Compostela Aberta e do alcalde de Santiago, Martiño Noriega, "que parece que está a xustificar determinadas actuacións de manifestantes".

Estas actuacións, que Rueda cualificou de "disturbios de orde pública", "exceden", na súa opinión, "do que é un dereito de manifestación" e atentan tanto contra "a propiedade privada" como contra "a convivencia pacífica", dereitos que as Forzas e Corpos de Seguridade do Estado "están para preservar".

"Imaxes como as vistas este fin de semana outra vez, ocupando propiedades privadas e con disturbios de orde pública, eu creo que deberían ser condenables polas administracións e tamén polo goberno de Santiago, se ten claro de que lado ten que estar", concluíu.