Santiago de Compostela acollerá un encontro "único" no panorama internacional que, baixo o nome de 'Conecta Fiction', converterá a Galicia en "punto de encontro" da coprodución de ficción dedicada a series e miniseries entre Europa, Latinoamérica e Estados Unidos.

O evento, que se desenvolverá entre o 20 e o 23 de xuño na capital galega, congregará a máis de 350 profesionais de 20 países distintos e a representantes de máis de 35 canles de televisión de referencia, produtoras, distribuidoras e empresas, con marcas tan coñecidas como Atresmedia, Fox Networks Group, HBO, Mediaset, Movistar+, Netflix, RTVE ou Sony Pictures TV, entre outras.

A iniciativa, baixo á produción de Inside Content, está promovida e impulsada pola Xunta de Galicia, o ICEX España Exportación e Investimentos e a Fundación SGAE co apoio de diversas entidades e levará o seu programa de actividades á Cidade da Cultura e a outros espazos de Santiago, como o Teatro Principal, o Auditorio de Galicia e o Salón Teatro.

A proposta está enfocada ao estudo e á procura de acordos de negocio entre os participantes e inclúe 31 actividades e tres sesións de 'pitching' para presentar 16 proxectos que aspiran a ser coproducidos.

Ademais, celebraranse seis talleres e casos de estudo, acollerá 15 paneis e mesas redondas, ademais dunhas 1.000 reunións en axendas individualizadas.

16 PROXECTOS

Un total de 10 proxectos foron seleccionados pola comisión de expertos para presentarse ao 'pitching' de coprodución internacional, que se celebrará o mércores 21, entre os que se atopa unha proposta da compañía galega 'Ficción Producións'.

As propostas elixidas presentaranse de modo exclusivo ante os investidores acreditados e os socios potenciais interesados na coprodución.

A estes proxectos súmanse outro seis procedentes do Laboratorio de Creación de Series de Televisión da Fundación SGAE, para optar a un dos dous contratos de desenvolvemento que ofrecen Movistar+ e RTVE.

A organización tamén habilitou unha 'Caixa de Ficción', ofrecendo unha plataforma en liña matchmaking para a procura de proxectos e unha zona de reunións 'one to one' que se habilitará no Gaiás para garantir contactos e conversacións entre os participantes.

De modo paralelo, entre o 21 e o 22 de xuño realizarase un programa de proxeccións internacionais con series como Run Coyote Run ou A Fraxilidade dos corpos, entre outras. Tamén se organizará un programa especial dedicado a Arxentina, "país de honra" desta primeira edición.

A cerimonia de apertura celebrarase o martes 20 de xuño, cun concerto da Real Filharmonía de Galicia no Auditorio de Galicia ás 20.00 horas no que se interpretarán bandas sonoras orixinais de coñecidas series de TV, como Vidago Palace, Xogo de Tronos ou Allí Abajo.

PUNTO DE ENCONTRO INTERNACIONAL

Durante a presentación do programa, a directora do encontro, Geraldine Gonard, destacou "o alto nivel" dos participantes executivos, aglutinando a diversas marcas de EEUU e Europa, e á importancia da proposta á hora de desenvolver "oportunidades de negocio".

O presidente do Clúster Audiovisual Galego, Jorge Algora, insistiu no valor desta iniciativa, "única a nivel mundial", e pediu aos "máis de 1.500 creadores" cos que conta Galicia no sector que "aproveiten este evento" para seguir o camiño "do éxito".

Nesta liña pronunciouse Juan Carlos Fernández Fasero, desde Zona Noroeste da SGAE, quen situou ás series de ficción como "sector crave" nun momento "de transformación" dos formatos e o modo de consumo de produtos audiovisuais.

Martiño Noriega, como alcalde de Santiago e representante do Consorcio da cidade, valorou que este encontro converte á cidade "en escaparate" do sector, nun momento no que as producións autóctonas malgastan "unha alta calidade" e no que as series "están a marcar tendencia".

Finalmente, o conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Román Rodríguez, animou a converter esta iniciativa nunha plataforma para "a proxección de Galicia" como "punto de encontro internacional" incidindo no "alto potencial de crecemento" dun sector no que "Galicia ten cada vez máis papel".

Neste sentido, destacou a "oportunidade" do encontro para a "diferenciación" das propostas de ficción galegas, que se caracterizan polo "enorme talento que hai detrás" delas, e aproveitar a "situación xeoestratéxica envexable" de Galicia para conectar aos diferentes profesionais e produtoras.