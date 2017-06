O deputado de En Marea Manuel Lago requiriu ao Goberno para que explique por que permitiu que "grandes tiburóns financeiros liquidasen" o Banco Popular, desde o convencemento de que a súa "desfeita" foi produto de "unha operación especulativa", e pediu que agora se "minimice" o custo social do proceso.

Rueda de Luís Villares de En Marea. | Fonte: Europa Press

En rolda de prensa, o parlamentario autonómico sinalou que "o papel dos fondos de investimento á baixa" foi "determinante" na caída do Banco Popular e preguntouse por que a Comisión Nacional do Mercado de Valores (CNMV) non tomou cartas no asunto.

Sobre todo, como indicou, á vista de que acaba de prohibir "as operacións baixistas" en Liberbank, unha entidade na "mesma situación" que o Popular. "Por que deixaron que os fondos de investimento americanos liquidasen, coas súas operacións de venda especulativa, o prezo da acción do Popular?", incidiu.

Tras cuestionar se o ministro de Economía, Luís de Guindos, talvez volvese por uns días a "o seu traballo en Lehman Brothers" , Lago incidiu no "inaceptable" de que o "xogo de grandes tiburóns financeiros" provoque que 300.000 pequenos investidores "perdan todos os seus aforros".

COLABORACIÓN OU SILENCIO?

Todo iso, proseguiu, con "a colaboración" ou, cando menos, "o silencio", dos reguladores. "É unha estafa financeira na que gaña a banca e perde a cidadanía", salientou.

A continuación, puxo o foco sobre Black Rock, un fondo de investimentos americano que é "o máis grande do mundo" e "o accionista maioritario" do Banco Santander, con "catro veces máis" peso na entidade "que a familia Botín". "Actuou como baixista no Popular aliado con outros", aseverou.

"AO LADO DA CIDADANÍA"

Tras detallar o escenario financeiro, o economista de En Marea pediu á Xunta que "se poña ao lado da cidadanía" e traballe para evitar peches de oficinas e, con iso, despedimentos; ademais de para "asegurar o futuro" da Fundación Barrié e para axudar aos pequenos accionistas.

"É o mínimo que se pode pedir", interpretou, tras dubidar entre se a Xunta foi "cómplice" de todo o ocorrido ou simplemente "inútil".