O portavoz parlamentario do PPdeG, Pedro Puy, asegurou que a súa opinión sobre o conflito xurdido en Santiago de Compostela tras o desaloxo do local okupa 'Escarnio e Maldizer' "non difire da da inmensa maioría dos galegos" e é que "a lei hai que cumprila".

"Hai que cumprila respectando as actuacións do poder xudicial, hai que cumprila respectando a actuación que fan os corpos e forzas de seguridade do Estado e hai que cumprila para asegurar o dereito de manifestación", sinalou.

Ademais, o portavoz parlamentario dos populares galegos considerou que "todo aquilo que contribúa a deteriorar un marco de convivencia, que pode gustar ou non", debería "ter unha mala consideración".

"Confío en que o propio paso do tempo leve a que a situación se normalice, porque este tipo de acontecementos que alteran a orde pública non son bos para a cidade" e "moito menos nunha que ten unha dependencia moi relevante do sector turístico".