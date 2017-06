The Jesus and Mary Chain súmanse ao cartel do Festival Noroeste Estrella Galicia da Coruña

O Festival Noroeste Estrella Galicia, que se celebrará na Coruña do 8 ao 13 de agosto, sumou ao cartel a actuación de The Jesus and Mary Chain, que serán cabeza de cartel xunto con Kaiser Chiefs.

En rolda de prensa, o alcalde da Coruña, Xulio Ferreiro; o concelleiro de Culturas, José Manuel Sande; e a mercadotecnia manager de Fillos de Rivera, Santiago Miguélez, deron a coñecer as últimas novidades do "festival urbano máis importante" de España, segundo palabras do rexedor herculino.

En total, ao longo de seis días, máis de cen bandas subiranse aos escenarios situados en 15 espazos diferentes da cidade herculina. "Serán máis de 200 horas de música", dixo Ferreiro, que destaca o crecemento do festival nos últimos anos. En 2014, o festival contaba coas actuacións de 8 bandas en dous días.

Este ano, como novidade, incorpóranse as sesións matinais de música en directo que encherá de ritmo as prazas da cidade. Ademais, para completar a actividade, dentro da 'Selección Noroeste' o público poderá gozar de concertos en teatros coas actuacións de Rodrigo Leao e Swans.

PROPOSTAS

Nesta edición, tal e como destacou a mercadotecnia manager de Fillos de Rivera, a parte diúrna adquire unha maior importancia no festival, que busca "deslocalizar" a música e trasladala a diferentes espazos da cidade.

Na praia de Riazor, o venres día 11 actuarán os Kaiser Chiefs e o sábado será a quenda da banda The Jesus and Mary Chain. Os Begala, Non More Lies, Enric Montefusco serán outros dos participantes nun festival que terá lugar en escenarios como o Castelo de San Antón; o Campo dá Leña ou a praza das Bárbaras.