Investigan a unha muller por un incendio forestal causado por unha queima en Carballo (A Coruña)

Axentes da Policía Autonómica da Xefatura da Coruña informaron este luns do esclarecemento dun incendio forestal rexistrado no municipio coruñés de Carballo, polo que hai unha muller investigada.

Segundo informou a Vicepresidencia da Xunta, os axentes da Policía Autonómica da Coruña procederon a investigar a unha muller como presunta autora dun incendio ocorrido o 3 de xuño na parroquia de Sofán, en Carballo.

O lume, segundo indican as mesmas fontes, afectou a unha superficie de monte raso de 0,63 hectáreas e produciuse cando a investigada realizaba unha queima "sen gardar as debidas precaucións", segundo concreta a Xunta, aínda que contaba co permiso correspondente.

Por estes feitos, segundo indica a Vicepresidencia da Xunta, tramitáronse dilixencias que foron remitidas ao xulgado de Instrución de garda de Carballo.

Na actual campaña anti-incendios forestais de 2017, un total de 45 persoas foron detidas ou investigadas pola Policía Autonómica como presuntas autoras de incendios forestais.