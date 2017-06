Detidos dous homes e desmantelado un punto de venda de estupefacientes no Ensanche de Santiago

A Policía Nacional detivo a dous homes no marco dun operativo no que desmantelou un punto de venda de estupefacientes no Ensanche de Santiago.

Dous detidos en Santiago por venda de estupefacientes | Fonte: Europa Press

Segundo informou a Comisaría de Santiago, a Policía Nacional levou a cabo o 6 de xuño a detención dun home español de 20 anos grazas á colaboración cidadá que alertou de "unha actividade inusual e trasfega de xente" contorna a unha vivenda da zona.

As mesmas fontes relataron que os axentes que acudiron ao lugar observaron que un individuo que portaba unha mochila abandonaba a vivenda apresuradamente, polo que a Policía procedeu a darlle o alto, ante o que fixo caso omiso e iniciouse unha persecución á carreira, que culminou coa detención desa persoa nas inmediacións da Praza Roxa.

Tras proceder á súa identificación, así como ao rexistro corporal externo e superficial desta persoa os axentes acharon entre as roupas así como entre as súas pertenzas, diferentes cantidades de sustancias como marihuana, haxix, así como diñeiro en efectivo.

REXISTRO VIVENDA

Unha vez realizada a detención dese mozo, os axentes continuaron as investigacións que culminaron co rexistro da vivenda en cuestión, tras a autorización xudicial, no que se interviñeron diferentes cantidades de cocaína, haxix e marihuana, así como básculas de precisión e diñeiro en efectivo entre outros. Ademais, foi detido outro home español de 22 anos.

A intervención policial foi realizada por funcionarios adscritos á Brigada Local de Seguridade Cidadá e Policía Xudicial. Os detidos foron postos a disposición xudicial por un delito contra a saúde pública.