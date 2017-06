A formación de "unha fronte común da clase traballadora galega" e a necesidade de que a recuperación económica se traslade á cidadanía foron as principais cuestións que abordou este luns a nova directiva de CC.OO. en Galicia, encabezada polo seu secretario xeral, Ramón Sarmiento, co portavoz parlamentario do PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, e outros deputados socialistas.

Leiceaga CC.OO. | Fonte: Europa Press

Ao termo da reunión, en declaracións aos medios, o sindicalista enmarcou a súa visita na rolda de contactos que está a manter con todas as forzas, así como coa Xunta, co obxectivo de expor as súas liñas de traballo.

Entre elas destacou a súa vontade de selar esa "fronte común" para negociar un novo marco de relacións laborais na comunidade, convencido de que tamén é desexo dos traballadores que os sindicatos traballen "unidos" para defender os seus dereitos. Neste punto, non ocultou o "reforzo" que poderían supor os distintos grupos políticos.

Dito isto, tamén salientou a súa vocación de "abrir espazos de negociación" tanto coa Xunta como coa patronal e coa Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp).

REXEITAMENTO DA CIG

Preguntado respecto diso, restou importancia ao rexeitamento inicial manifestado pola CIG e apelou a "esperar un tempo prudencial" para que "debata internamente" o documento que CC.OO. lle fixo chegar.

"É un documento de calado e que supón, para Galicia, un escenario totalmente novo", resaltou Sarmiento, para insistir en que se están abrindo "algúns escenarios potentes e importantes" na nosa comunidade nos que a unidade de acción dos sindicatos podería supor "recuperación de dereitos e defensa de convenios colectivos moi significados".

MÁIS EMPREGO E MELLORES CONDICIÓNS

Pola súa banda, Leiceaga centrouse na importancia de que a recuperación económica chegue ao conxunto da sociedade, o que "significa" --dixo-- "xerar máis emprego" e mellorar as condicións de traballo e salariais para que "permitan vivir dignamente". "No ámbito privado e tamén no público", recalcou o parlamentario socialista.

Ademais, reclamou da Xunta unha política industrial "seria", que inclúa un traballo "preventivo" que supoña que as deslocalizacións de empresas non "sorprendan" á administración "sen capacidade de actuación".

Finalmente, cuestionado acerca de se ve posible a unidade de acción política entre os grupos da oposición, o socialista asegurou que aspira a que exista "coincidencia" aínda sabendo que "existen ámbitos de diferenza". Iso si, en cuestións como o emprego de calidade e a "ausencia" de política industrial en Galicia, deu por feito que haberá "máis coincidencia que diferencia".