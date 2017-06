Louzao non seguirá como líder da CIG Ensino

A CIG-Ensino celebrará o seu VII Congreso o vindeiro sábado día 17 de xuño, na facultade de Ciencias Políticas, en Santiago de Compostela, baixo o lema “Profesorado valorado nunha educación pública e galega”.

Suso Bermello | Fonte: SPGLmultimedia fenprof youtube

Un Congreso no que está prevista a renovación do 50% da súa Executiva -incluído o secretario nacional, Anxo Louzao, que deixa a dirección da federación tras 12 anos- e no que se definirán as liñas de actuación para os vindeiros catro anos da central nacionalista.

Xesús Antón Bermello García encabeza a única lista que se presentou até o de agora ao Congreso. Bermello foi o número 3 da lista de Louzao, polo que se trata dunha candidatura de continuidade no sindicato nacionalista. Bermello foi candidato nas eleccións municipais polo BNG da Coruña en 2011, ocupando o número 8 na lista.