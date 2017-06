A Confederación Intersindical Galega (CIG) denunciou este luns a "violencia gratuíta e intencionada" coa que as autoridades "actuaron" na manifestación do pasado sábado polo desaloxo do local okupado 'Escarnio e Maldizer'.

Nun comunicado emitido aos medios, o sindicato alegou que existen "ducias de imaxes de policías agredindo, arrastrando ou lanzando polo aire aos manifestantes" e explicou que, ao seu parecer, "esta actuación puxo en risco a vida e integridade física das persoas que alí se atopaban".

Ademais, queixouse "do material utilizado" como "gases, pelotas de goma ou botes de fume disparados a escasa distancia". Unha actuación que, segundo considerou o sindicato nacionalista, saldouse con "ducias de feridos por golpes e contusións".

Neste sentido, a CIG de Compostela quixo manifestar o seu apoio ao centro social desaloxado e defendeu "o seu dereito á participación social, política e cultural". "Durante os anos que permaneceu aberto desenvolveu as súas actividades con total normalidade", resolveu.