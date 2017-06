Hacienda ingresa 2 millóns coa poxa de bens comisados por tráfico de drogas, varios deles en Galicia

O fondo de bens comisados por tráfico de drogas e outros delitos relacionados, varios deles situados en Galicia, que xestiona a Delegación do Goberno para o Plan Nacional sobre Drogas, ingresará nas súas arcas dous millóns de euros, tras a poxa de bens inmobles celebrada o pasado venres 9 de xuño en Madrid.

A Sociedade mercantil Estatal de Xestión Inmobiliaria e Patrimonio M.P.S.A., (SEGIPSA) dependente do Ministerio de Hacienda, encargouse da xestión dos 18 lotes de bens inmobles, integrados por locais, chalés, pisos, naves, garaxes e trasteiros.

Na poxa adxudicáronse 16 lotes por algo máis de dous millóns de euros que a Delegación do Goberno para o Plan Nacional sobre Drogas ingresará integramente no Fondo de Bens Comisados.

Deles, sete lotes correspondían a propiedades situadas na provincia de Pontevedra, xa que un oitavo lote --cunha vivenda unifamiliar en Vilagarcía-- finalmente non saíu a poxa por "circunstancias sobrevindas", segundo puntualizou o Ministerio de Sanidad.

De feito non chegaron a poxarse catro lotes dos que figuraban no anuncio da poxa (os números 4, 8, 17 e 19) por "circunstancias sobrevindas", segundo concreta o Ministerio, con posterioridade á publicación do mesmo. Estas incidencias haberán de ser liquidadas con carácter previo a incorporar os devanditos lotes, no seu caso, a unha nova e posterior poxa.

O total recadado supera nun 15% o tipo mínimo de licitación. En varias poxas superouse amplamente o prezo de saída, chegando no caso dunha vivenda en Valencia, a dobralo. En total participaron 65 licitadores.

LOCALIZACIÓNS

Os inmobles poxados atópanse en Madrid, Málaga, Murcia, Huelva, Valencia, Pontevedra --Vilagarcía, Meaño, Sanxenxo e Vilanova--, Cáceres, Baleares, Lérida e As Palmas.

Como lote número 11 desta poxa figuraba unha vivenda unifamiliar en construción e parcelas de terreos situadas en Vilagarcía de Arousa, que ocupan unha superficie de 3.482,68 metros cadrados, e cuxo propietario foi o narcotraficante Laureano Oubiña. Este ben inmoble foi adxudicado polo prezo mínimo de licitación en segunda poxa, que ascende á cantidade de 245.210 euros.

Á finalización do acto fíxose entrega dos certificados de mellor ofertante aos adxudicatarios provisionais que pasarán a ser definitivos á firma das escrituras, antes do 21 de xullo de 2017.

Os ingresos anuais do Fondo de Bens Comisados destínanse preferentemente a programas de prevención, mellora da asistencia e reinserción social das persoas drogodependentes.