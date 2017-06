Asturgar e Abanca pon a disposición de pemes e autónomos 3 millóns de euros en créditos

A presidenta da Sociedade de Garantía Recíproca de Asturias (Asturgar), Eva Pando, e o director institucional de Abanca, Santiago Novoa, subscribiron este luns un convenio de colaboración para pór a disposición de pemes e autonómicos do Principado unha liña de crédito de tres millóns de euros ampliable, cun máximo de 400.000 euros por operación.

Firma do convenio entre Asturgar e Abanca | Fonte: Europa Press

A firma celebrouse na sede da Consellería de Emprego, Industria e Turismo, coa presenza do seu novo titular Isaac Pola, quen incidiu na importancia da sociedade avalista para contribuír ao financiamento de proxectos, especialmente no caso de pequenas empresas e autónomos que "adoitan ter dificultades de acceso ao crédito".

Con este convenio, Abanca súmase a outras 17 entidades financeiras que colaboran con Asturgar en operacións de crédito. Máis de 6.000 foron os avais realizados pola sociedade desde a súa creación en 1982, resaltou o conselleiro. Do mesmo xeito, Pola apuntou ao incremento do 8% rexistrado no que vai de ano respecto de 2016, con 54 avais a 42 empresas por un importe de catro millóns. O exercicio pasado foron 169 os avais concedidos, cos que se mobilizaron nove millóns en créditos.

Eva Pando explicou que para 2017 desde Asturgar dispoñen de capacidades por 40 millóns, de tal forma que a sociedade ten amplas opcións de crecer. Así mesmo, comentou que se han ido reducindo os avais errados e, tras o período de crise, atópase en cifras "moi coutadas".

Pola súa banda, Santiago Novoa destacou que este convenio permitirá mellorar as condicións de financiamento de colectivos con dificultades de acceso ao crédito, especialmente micropymes e emprendedores. Abanca conta con 15 oficinas en Asturias e ten "expectativas de máis presencia" na comunidade, desde o seu compromiso con "a inclusión financeira".