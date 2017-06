A presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva, fixo este luns un chamamento para que os lexisladores modifiquen o procedemento administrativo co obxectivo de que "sexa máis áxil".

Acto coa presidenta da Deputación de Pontevedra. | Fonte: Europa Press

"A min gustaríame facer unha reclamación aos lexisladores tanto estatais e autonómicos para que fagan un esforzo para que o procedemento administrativo sexa máis áxil", dixo este luns Carmela Silva.

Ademais, a presidenta provincial explicou que as administracións se atopan con que teñen os recursos e os proxectos "pero é tan longo o procedemento" para a súa aprobación, licitación, contratación e demais que retarda todo o proceso, "iso é tremendo", lamentou.

Silva indicou que "os veciños non entenden como tendo todo en marcha as obras non se inician" e sinalou que isto "non ten nada que ver cos alcaldes e alcaldesas, senón co procedemento engorroso e longo".

A presidenta da Deputación de Pontevedra fixo estas declaracións tras asinar dous convenios co alcalde de Poio, Luciano Sobral, e co de Arbo, Horacio Gil, mediante o cal estes municipios recibirán da caixa de anticipos senllos préstamos sen intereses.

"Antes tiñan un interese dun dous por cento, pero desde que nós chegamos ao goberno da Deputación son sen intereses", incidiu Carmela Silva. Este ano destináronse un millón de euros á caixa de anticipos e asináronse préstamos cos concellos de Catoira, Fornelos e A Lama, este luns con Poio e Arbo e proximamente con Ponteareas que solicitou case 400.000 euros.

MELLORA DE SERVIZOS

Neste caso, o Concello de Poio recibirá 136.321 euros para mellora de servizos e reurbanización da rúa Benigno Esperón, na contorna do Casal de Ferreirós.

En cando ao Concello de Arbo, o diñeiro do préstamo destinarase á compra dun solar para a construción dunha residencia de anciáns.