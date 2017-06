O maior provedor chinés de produtos agrícolas visitará Galicia para coñecer o sector agroalimentario

O presidente do Goberno galego, Alberto Núñez Feijóo, avanzou este luns o compromiso do maior provedor de produtos agrícolas chinés, o Grupo COFCO, de visitar proximamente Galicia para coñecer de primeira man a calidade do sector agroalimentario galego, no que destacan ámbitos como o vitivinícola, o cárnico, o conserveiro, o lácteo ou o da cervexa.

Feijóo en China | Fonte: Europa Press

Así o explicou tras manter unha reunión en Pequín co director de COFCO para Europa, que se comprometeu a visitar Galicia durante o ano 2017.

Feijóo incidiu en que, nesta viaxe á Comunidade, este grupo visitará as instalacións das empresas galegas e comprobará as condicións hixiénico-sanitarias, os compromisos de rastrexabilidade, de orixe e de manipulación. "Queremos, en definitiva, que coñezan os nosos produtos", subliñou.

O presidente da Xunta destacou que COFCO é unha das empresas agrícolas máis importantes de China, con presenza en máis de 140 países, e que diversificou a súa actividade en sectores como o inmobiliario, o transporte, o hoteleiro ou a distribución.

En canto ao encontro, considerouno como "unha oportunidade para que as empresas do sector primario e da transformación alimentaria" de Galicia "poidan consolidar a súa posición internacional e abrir novos mercados".

PRIMEIRA XORNADA

O titular da Xunta iniciou a súa primeira xornada da viaxe institucional a China con varias reunións encamiñadas a explorar novas opcións de negocio neste país para as empresas agroalimentarias galegas.

Ademais da reunión co grupo COFCO, Feijóo visitou as instalacións do Grupo JD.com; a maior plataforma de venda en liña de China, que ten máis de 169 millóns de clientes ao día e que ofrece alimentos procedentes de máis de 30 países.

Durante unha reunión con representantes do Grupo JD.com, a delegación galega e a empresa avaliaron a posibilidade de incluír nesta plataforma produtos galegos.

PERSPECTIVAS ECONÓMICAS

O responsable do Executivo autonómico comezou a xornada cunha reunión na Oficina Comercial de España, á que asistiron tamén as empresas que compoñen a delegación galega nesta viaxe.

Nela, Feijóo expuxo as vantaxes competitivas de Galicia en sectores como o agroalimentario, o téxtil ou o aeronáutico, incidindo na "máxima calidade" dos produtos galegos, entre os que puxo de relevancia a carne, o peixe, o viño, a cervexa, o aceite e o leite.

A xornada concluirá cunha reunión coa Cámara de Comercio para a Importación e Exportación de Maquinaria e Produtos Electrónicos, que conta con máis de 10.000 asociados.

"O obxectivo da reunión será atraer á Cámara de Comercio para que invista en Galicia ou abra novas vías de negocio para as compañías galegas destes sectores", dixo Feijóo, que apostilou que a colaboración con esta entidade permitirá ás empresas galegas atopar provedores sólidos e solventes en China, colaborar con empresas e institucións do país e obter axuda para resolver problemas comerciais.