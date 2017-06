A 'vella' Pescanova apraza a xullo a súa xunta xeral tras non recibir as contas da Nova Pescanova

O consello de administración da 'vella' Pescanova acordou aprazar a convocatoria da xunta xeral ordinaria de accionistas ao longo do mes de xullo tras non recibir as contas auditadas da Nueva Pescanova, segundo comunicou a firma á Comisión Nacional do Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, a firma, que conta co 1,6% de Nueva Pescanova, explicou que remitiu o pasado 31 de marzo o informe financeiro do exercicio á CNMV, cuxo informe de auditoría inclúe dúas excepcións, unha limitación ao alcance, por non dispor da conta anuais auditadas do exercicio 2016 de Nueva Pescanova, e outra por non incluír na memoria das contas a información relativa á pesqueira.

A antiga Pescanova sinalou que requiriu "en reiteradas ocasións" á Nueva Pescanova as súas contas anuais auditadas do exercicio 2016, pero aínda non as recibiu, á vez que indicou que "axiña que como as mesmas sexan recibidas entregaranse sen demora ao auditor".

A participada lembrou que Nueva Pescanova está obrigada pola Lei de Sociedades de Capital a celebrar unha xunta xeral ordinaria de aprobación de contas antes de 30 de xuño, e que ao ser unha sociedade limitada debería convocar e pór a disposición dos seus socios eses datos cunha antelación mínima de 15 días.

Desta forma, prevé que cando reciba as contas auditadas de 2016 en 30 días estaría en condicións de reformular as súas contas e dispor dun novo informe de auditoría e será entón cando o consello de administración atópese en condicións de convocar a xunta xeral ordinaria de accionistas, onde se sometan á súa aprobación ditas contas reformuladas.

A 'vella' Pescanova volveu ao selectivo español catro anos despois de que a CNMV suspendese a súa cotización en marzo de 2013, e tras regresar ao parqué o pasado mércores cunha caída de máis do 95% e pechar a semana cunha alza do 90%, a participada disparábase un 173% este luns ás 15.30 horas.