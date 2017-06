Investigan a unha muller tras denunciar un falso roubo despois de retirar diñeiro nun banco en Lugo

Axentes da Policía Nacional na investigación de delitos contra as persoas remitiron á autoridade xudicial dilixencias instruídas a unha muller por simulación de delito por denunciar un falso roubo con violencia supostamente ocorrido tras saír dunha entidade bancaria para retirar diñeiro.

Segundo informa a Policía Nacional, o día 6 presentouse a muller na Comisaría de Lugo para denunciar ser vítima dun roubo con violencia. Segundo indicou, o 30 de maio, ao saír dunha entidade bancaria tras retirar diñeiro, unha persoa empúxoa e tirou ao chan e, tras un forcexo con ela, rouboulle un sobre con 665 euros.

Iniciadas as pescudas polos investigadores, comezaron "a despexar unha serie de incógnitas que contrarrestan a versión dada por esta muller", segundo relatan as mesmas fontes policiais.

Así, a Policía puntualiza que o día que dixo ser atracada "non acudiu a ningunha sucursal bancaria para retirar diñeiro" e "tampouco foi auxiliada polo persoal do banco (como manifestara), nin os trazos do atracador coincidían". "Se nun principio dixo non ver nada, despois resultaba que o atracador levaba unha media posta na cabeza", segundo engade a Policía.

Ademais, en comisaría, a pesar de ser informada as contradicións, esta persoa "seguía mantendo a súa versión" e "ao pouco de abandonar as instalacións policiais chamou novamente para dicir: é mellor arquivar todo, non se se me roubaron ou non", engade a Policía.

A Policía Nacional fixo fincapé en que "nos últimos tempos non se deron este tipo de atracos na cidade de Lugo". As investigacións en relación con estes feitos correron a cargo do Grupo II da Brigada Provincial de Policía Xudicial.