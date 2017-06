Iluminación, freos e pneumáticos son os defectos máis comúns dos vehículos que non pasan a ITV en Galicia

A iluminación, os freos e os pneumáticos son os defectos máis comúns dos vehículos que non pasan a ITV en Galicia, segundo a memoria do ano 2016 da empresa Supervisión e Control, concesionaria deste servizo en Galicia.

Á presentación do estudo, celebrada en Santiago de Compostela acudiron o subdirector xeral de Administración Industrial da Xunta, Ricardo Baños; o director xeral de Supervisión e Control, Juan Diego Rodríguez, así como a portavoz da empresa, Carmen Fernández.

En primeiro lugar, Carmen Fernández destacou que, tras o cambio lexislativo introducido en xullo de 2016 polo Ministerio de Industria, aumentou notablemente o rexeitamento de vehículos polo incremento da esixencia no control de emisións contaminantes.

Xa respecto das inspeccións periódicas, a memoria destaca que en 2016 realizáronse máis de 1.400.000 controis obrigatorios. Un 70% foron turismos, seguidos polos vehículos lixeiros de mercadorías, que supoñen un 14,5% do total. No pasado exercicio incrementáronse as inspeccións nun 2,5% por baixo do incremento medio nacional, do 4%.

Grazas á ITV, máis dun de cada catro vehículos que en 2016 circulaban polas estradas galegas en condicións non aceptables para a seguridade viaria e protección do medio ambiente foron retirados da circulación. É dicir, case 370.000 vehículos con defectos graves ou moi graves foron detectados e reparados antes da súa volta á circulación.

Respecto dos defectos, en 2016 detectáronse en Galicia 699.423 graves e moi graves, é dicir, que afectan á seguridade viaria ou á protección do medio ambiente. Ademais, foron detectadas máis de 1,2 millóns de defectos leves.