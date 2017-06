A concelleira do BNG no Concello de Ferrol Eva Espiñeira presentou a súa renuncia á acta da corporación local por motivos "unicamente persoais e laborais" ao ter "bastantes problemas" para conciliar o seu traballo coas obrigacións no Consistorio ferrolán.

Esta función "é unha responsabilidade e para poder facer un bo traballo require o seu tempo, algo do que eu actualmente non dispoño", manifestou en declaracións a Europa Press a nacionalista.

Pola súa banda, o portavoz desta formación política, Iván Rivas, quixo trasladarlle á xa ex edil o seu "agradecemento polo compromiso e a actitude que tivo ao longo de todo o tempo que leva transcorrido de lexislatura e que demostra que a participación en política é complicada".

Tamén en declaracións a Europa Press, Iván Rivas explicou que a vacante deixada por Eva Espiñeira será ocupada polo actual responsable local do Bloque, Roberto Montero. Este militante concorreu ás eleccións de maio de 2015 no posto número oito da lista, polo que é necesario que renuncien ata cinco candidatos para a súa incorporación.

Rivas tamén avanzou que está previsto dar conta desta renuncia no seguinte pleno extraordinario, fixado para o venres 16 de xuño. O obxectivo, sinalou, é "iniciar á menor brevidade" a solicitude á Xunta Electoral Central para a entrega da credencial como concelleiro do BNG a Roberto Montero, traballador dunha empresa auxiliar do sector naval.

Con esta dimisión, xusto uns días antes de que se cumpra o ecuador do mandato, que será este martes, 13 de xuño, xa foron sete os edís que abandonaron a corporación de Ferrol en 24 meses. Os primeiros en renunciar foron os populares José Manuel Rey Varela e Diego Calvo, ao que lles seguiron María Teresa Riveira e Esther Freire de Ferrol en Común, ademais do socialista Felipe Sas, este tres últimos integrantes do goberno no momento da súa dimisión, e aos que lles seguiu Guillermo Evia, do PP e agora Eva Espiñeira do BNG.