A USC aproba a planificación do cadro de persoal docente para o próximo curso con 112 prazas de nova creación

O Consello de Goberno da Universidade de Santiago (USC) aprobou este luns a planificación do cadro de persoal docente e investigador (PDI) para o próximo curso académico 2017-2018, definido de acordo coas dispoñibilidades orzamentarias da institución e que contempla un total de 112 prazas de nova creación, das que 20 son de promoción e 15 de estabilización.

A política de persoal da institución académica ten por obxectivo dar cobertura ás necesidades docentes das áreas de coñecemento, atender os procesos de estabilización e promoción do persoal docente e investigador da USC e ter en conta outro tipo de actuacións no ámbito do PDI, como son as mobilidades intercampus ou as licenzas por anos sabáticos.

Para analizar as necesidades das áreas de coñecemento tívose en conta o aumento ou diminución da carga docente, así como a diminución dos recursos de PDI das áreas de coñecemento por mortes, servizos especiais, excedencias e xubilacións.

Igualmente, avaliouse a repercusión das xubilacións previstas para 2017 e das que ata o momento contabilízanse un total de 51 (33 forzosas e 18 voluntaria) e que afectan a 37 áreas de coñecemento.

Como novidade, fronte á xestión realizada en anos anteriores, por primeira vez trátase conxuntamente a planificación das necesidades de persoal docente e investigador para o próximo curso de maneira simultánea coa aprobación da Oferta de Emprego Público e de acordo cunha planificación plurianual.

Como explicou o vicerreitor de Organización Académica e PDI, Luís Lima, trátase así de dar unha resposta "o máis áxil e eficaz posible" ás necesidades concretas de persoal das distintas áreas de coñecemento.

A proposta tratada no Consello de Goberno fora xa informada favorablemente por unanimidade na mesa de negociación sindical celebrada en abril e maio.