A Plataforma 'Lecer' de Galicia Calidade incorpora 12 novos establecementos turísticos

O selo Galicia Calidade, dependente da Consellería de Economía, acaba de incorporar 12 novos establecementos turísticos dentro da plataforma 'Lecer', que agrupa establecementos de lecer, restauración e hostalaría con calidade certificada.

Segundo explicou a Xunta, grazas a esta ampliación, a marca de garantía conta na actualidade cun total de 38 hoteis, restaurantes, casas rurais e portos deportivos certificados.

Para o xerente de Galicia Calidade, Alfonso Cabaleiro, o camiño que agora traza 'Lecer' responde "á necesidade de impulsar a calidade como elemento que marque a diferenza respecto doutros destinos turísticos". Para logralo era necesario abrir o abanico da tipoloxía da oferta de lecer a todos os actores que compoñen o paquete turístico galego.

Así, Galicia Calidade desenvolveu un Plan de comunicación e mercadotecnia específica para as firmas acollidas en 'Lecer', que se basea na aplicación intensiva das novas mensaxes e linguaxes co apoio das redes sociais e as aplicacións para dispositivos móbiles.

O plan de actuación de 'Lecer' conta con catro obxectivos, xerar confianza e credibilidade na marca, conseguir maior visibilidade en medios, buscadores e redes sociais, mellorar a valoración de marca por agregación de oferta e chegar a un público máis amplo e diverso.

'Lecer', que conta na actualidade con 38 establecementos adheridos, busca dirixirse aos novos turistas que, grazas ás redes sociais e á hiperconectividad que permiten as novas tecnoloxías, convertéronse en "grandes líderes de opinión" que, a través de círculos concéntricos de confianza, colocan ou expulsan do mercado un produto.