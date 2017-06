Anxo Louzao deixa o liderado de CIG-Ensino tras 16 anos este sábado, nun congreso que renovará o 40% da dirección

A CIG-Ensino celebrará o seu VII Congreso este sábado día 17 de xuño na facultade de Ciencias Políticas en Santiago de Compostela, baixo a lema 'Profesorado valorado nunha educación pública e galega'.

VII Congreso CIG-Ensino | Fonte: Europa Press

Un conclave no que está prevista a renovación do 40% da súa executiva --incluído o secretario nacional, Anxo Louzao, que deixa a dirección da federación tras 16 anos-- e no que se definirán as liñas de actuación para o próximos catro anos.

Non renovarán na próxima executiva o 40% dos seus membros, incluídos Marta Dacosta, Duarte Correa, Xosé Lois Rivera, Paula Bergantiños e o propio Louzao.

Louzao adiantou que, polo momento, e aínda que o prazo non termina ata 48 horas antes do inicio das sesións congresuais, hai unha única candidatura presentada, encabezada por Xesús Bermello.

CONGRESO

O VII Congreso da CIG-Ensino comezará a sesión ás 10,30 horas e o acto de clausura está previsto para as 16,30 horas. Ao longo de toda esa xornada, 200 delegados debaterán o informe da executiva saínte, no que se recolle o traballo desenvolvido neste últimos catro anos; o relatorio de acción sindical, na que se debullan os obxectivos da federación para o próximo período e as modificacións estatutarias.

Respecto do informe da executiva, o secretario nacional, Anxo Louzao, destacou a "inxente actividade" durante este período marcado por un "endurecemento das políticas neoliberais", con "recortes de dereitos sociais, laborais e liberdades democráticas e, sobre todo, pola imposición da LOMCE, a marxinación do galego e a privatización do ensino público, tendo en conta que se destinaron ao ensino concertado miles de millóns de euros".

Louzao denunciou o "seguidismo total e absoluto de Madrid" da Consellería de Educación "desentendéndose do sistema educativo galego" e a súa "actitude antidemocrática, autoritaria e caciquil".

Lembrou a resposta sindical "permanente" que deu a CIG-Ensino a estes "ataques", con múltiples mobilizacións contra "estas políticas nocivas para o ensino público".

Neste catro anos tamén se desenvolveron campañas e mobilizacións en demanda da recuperación dos dereitos "arrebatados ao profesorado".

A CIG-Ensino esixiu "de forma permanente" máis dotación de profesorado nos centros e a redución dos cocientes. "Combateu os concertos educativos cos centros que segregan por razón de xénero, conseguindo que o propio Tribunal Supremo ditaminase contra a concesión dos concertos con este tipo de centros aos que se lles quixo dar validez coa LOMCE", incide.

Durante este período, a CIG-Ensino reclamou igualmente máis presupostos para o ensino público, desenvolveu unha campaña de valoración do labor docente, coa recollida de máis de 9.000 firmas, e a celebración de máis de 1.000 asembleas.

Demandou o dereito a usar audiovisuais como material docente e "combateu, de todas as formas posibles, as agresións contra o idioma, que ten agora menos presenza aínda que cando se impuxo o decreto de plurilingüismo".

INCREMENTO DE AFILIACIÓN E REPRESENTATIVIDADE

O secretario nacional da CIG-Ensino tamén valorou que durante este período logrouse ampliar a afiliación nun 6% e que se incrementou a representación tanto no ensino público como na privada.

A este respecto, subliñou que a CIG-Ensino é maioritaria no ensino público non universitaria, onde ten o 46% de representación, case a maioría absoluta, e é tamén a primeira no ensino universitario.

LIÑAS DE ACTUACIÓN PARA O PRÓXIMO PERÍODO

O VII Congreso da CIG-Ensino debaterá ademais un relatorio de acción sindical no que se recollen as liñas básicas de actuación para o próximos catro anos.

Un período no que se prestará "especial atención" á restitución dos dereitos laborais e sociais do profesorado e a conseguir unha redución dos cocientes con máis profesorado nos centros para atender a diversidade e o alumnado con necesidades educativas especiais.

Isto xunto co compromiso de seguir coa "mobilización e o combate permanente" ata conseguir a derrogación da LOMCE e unha lei galega de educación da que xa se fixan "os alicerces" na iniciativa lexislativa popular (ILP) que foi debatida no Parlamento e rexeitada pola maioría do PP.

Louzao sinalou que no relatorio tamén se defende a necesidade dun modelo de inmersión lingüística que permita conseguir que o galego sexa lingua vehicular no ensino, un estatuto galego do profesorado, defensa dun novo marco político e educativo galego e a democratización e desburocratización dos centros.

"Retos, todos estes, que xunto co de continuar incrementando a representatividade da CIG, obrigarán a manter un traballo permanente", apunta a central.