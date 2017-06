A 'vella' Pescanova rebota un 180,8% no inicio da semana

Os títulos da 'vella' Pescanova disparáronse un 180,8% no inicio da semana, despois de que o pasado mércores regresase a cotizar tras estar máis de catro anos suspendida do selectivo español.

En concreto, a 'antiga' Pescanova empeza a semana con forza, despois de marcar ao longo do día un prezo máximo de 1,44 euros tras subir un 200% e que pechou finalmente a 1,23 euros, moi por encima dos 0,6 euros cos que regresou a cotizar o pasado mércores, cando se anotou unha caída do 95%.

Desta forma, a firma, que conta co 1,6% de Nueva Pescanova, está valorada tras o seu regreso ao parqué en 35,3 millóns de euros, aínda moi por baixo dos 170 millóns de euros tras a suspensión en marzo de 2013.

A firma regresou o pasado mércores ao Mercado Continuo cunha caída do 95% despois de que a Comisión Nacional do Mercado de Valores (CNMV) decidise levantar a suspensión cautelar, acordada o pasado 12 de marzo de 2013, tras detectarse discrepancias entre a súa contabilidade e as cifras de débeda bancaria que podían ser "significativas".

Doutra banda, o consello de administración da 'vella' Pescanova acordou aprazar a convocatoria da xunta xeral ordinaria de accionistas ao longo do mes de xullo tras non recibir as contas auditadas da Nueva Pescanova.

A antiga Pescanova sinalou que requiriu "en reiteradas ocasións" a Nueva Pescanova as súas contas anuais auditadas do exercicio 2016, pero aínda non as recibiu, á vez que indicou que "axiña que como as mesmas sexan recibidas entregaranse sen demora ao auditor".

A participada lembrou que Nueva Pescanova está obrigada pola Lei de Sociedades de Capital a celebrar unha xunta xeral ordinaria de aprobación de contas antes de 30 de xuño, e que ao ser unha sociedade limitada debería convocar e pór a disposición dos seus socios eses datos cunha antelación mínima de 15 días.

Desta forma, prevé que cando reciba as contas auditadas de 2016 en 30 días estaría en condicións de reformular as súas contas e dispor dun novo informe de auditoría e será entón cando o consello de administración atópese en condicións de convocar a xunta xeral ordinaria de accionistas, onde se sometan á súa aprobación ditas contas reformuladas.