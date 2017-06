O Hospital Quirónsalud A Coruña organiza unha mesa informativa sobre protección solar en nenos

O Hospital Quirónsalud A Coruña e a Fundación Quirónsalud organizan este martes unha mesa informativa sobre a protección solar nos nenos con motivo do Día Europeo do Cancro de Pel.

O obxectivo desta xornada é incidir na importancia "da prevención e a formación relacionadas coas patoloxías xeradas por unha exposición solar inadecuada", dixo o centro.

Para iso, o Hospital instalará unha mesa informativa, de 9,30 a 14,00 horas, "con consellos sobre protección solar". Tamén obsequiará aos nenos que acudan á consulta do servizo de pediatría con diferentes materiais.

Segundo Ramiro Blanco, pediatra do Hospital Quirónsalud A Coruña, "os nenos son especialmente vulnerables ás radiacións do sol debido a que a súa pel é máis delicada que a do adulto". Por iso, recomenda ter hábitos adecuados preventivos e de protección solar para evitar cancros de pel en idade adulta.