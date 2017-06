Un xulgado compostelán decreta un embargo a Banco Sabadell para cubrir unha débeda por unha nulidade de cláusula chan

O xulgado de primeira instancia número 4 de Santiago decretou un embargo a Banco Sabadell para cubrir a falta de pagamento dunha débeda duns 21.500 euros derivada dunha sentenza firme que declarou a nulidade dunha cláusula chan.

O escrito, con data do 5 de xuño, e ao que tivo acceso Europa Press, establece que o embargo de bens debe cubrir unha contía de 16.895,96 euros, por unha banda, e outros 4.577,40 euros para intereses e costas da execución. Para iso, sinala aos saldos en contas da entidade financeira.

Aínda que cabe recurso de revisión, en caso de presentarse, "carecerá de efectos suspensivos" sen que proceda actuar en sentido contrario á resolución.

A sentenza, segundo a información achegada polo avogado Fernando Mosquera Vieitez, foi ditada o 27 de xaneiro. Sabadell non a recorreu pero tampouco cumpriu voluntariamente con ela.

Por iso, unha vez solicitado e acordado o embargo dos seus bens -un auto do 24 de abril dita orde xeral de execución-, o xulgado ordena agora que ese embargo practíquese sobre os saldos bancarios titularidade do banco para facer fronte ao pago da súa débeda.

A SENTENZA

O xuízo tivo lugar o 13 de decembro de 2016. Con carácter previo, a parte demandada presentou un escrito co que formulaba violación parcial respecto da pretensión exercitada con carácter principal.

Na sentenza de xaneiro, o xulgado fai referencia ao fallo do Tribunal de xustiza da Unión Europea do último mes do pasado ano, que deu resposta "de forma definitiva" ao debate sobre o momento a partir do cal desprega os seus efectos a nulidade das cláusulas que se declaran abusivas en contratos entre profesionais e consumidores.

O xulgado declara a nulidade da cláusula de limitación á variabilidade do tipo de interese e condena ao banco a eliminala e cesar na súa utilización, e a restituír aos clientes os intereses que pagasen en exceso en aplicación da mesma desde o 24 de febreiro de 2010, cos intereses legais de tales sumas desde a data do seu abono.