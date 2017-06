De Guindos defende a resolución de Popular ante a alternativa dun concurso de acredores

O ministro de Economía, Industria e Competitividade, Luís de Guindos, defendeu o procedemento de resolución e posterior venda de Popular a Santander, dado que a alternativa sería un concurso de acredores, o que xeraría "incerteza" nos depositantes.

O ministro Luís de Guindos agarraches a un xantar-coloquio | Fonte: Europa Press

O titular de Economía sinalou durante a súa intervención na Comisión de Economía do Congreso para explicar a venda do banco Popular a Santander que en España máis dun millón de fogares eran depositantes da entidade e que para eles acudir a un concurso de acredores xeraría "enormes atrasos e incertezas" na recuperación dos seus aforros.

Segundo explicou o ministro, no momento en que se acometeu a resolución e posterior venda, Popular contaba con 60.347 millóns de euros en depósitos, dos que uns 30.900 millóns de euros correspondían a particulares e outros 8.300 millóns de euros a pemes. Para De Guindos, "logrouse salvagardar totalmente os intereses dos depositantes", algo que "non é baladí á luz das cifras".

De Guindos puxo en valor que o proceso se levou a cabo sen comprometer "nin un só euro de diñeiro público", a diferenza de "o que ocorreu fai cinco anos", en referencia a Bankia. "É importante ter en conta que as medidas adoptadas non comprometeron nin un só euro de diñeiro público nin presente nin futuro", engadiu.

Ademais, destacou que o proceso non levou "contaxio entre o risco bancario e soberano", xa que a prima de risco mesmo se reduciu a semana pasada, nin no resto de entidades financeiras, pois as súas cotizacións bolsistas melloraron estes días.

O titular de Economía manifestou que o proceso se realizou "cumprindo ao pé da letra" coa normativa europea e sinalou que "esta situación puxo a proba á Unión Bancaria, e esta proba logrouse superar".

Para De Guindos, o "desenlace" de Popular non sería posible "sen un sistema financeiro saneado", no que o desapalancamento reduciuse desde os 50 puntos de Produto Interior Bruto (PIB) que representaba durante a crise ata atoparse por baixo da media da zona euro nestes momentos.

O ministro explicou que as "regras de xogo" europeas implican que os accionistas son os primeiros que deben asumir as perdas dun banco para evitar "calquera impacto sobre as arcas públicas", e afirmou que é a Xunta Única de Resolución (JUR) a que decide cando e como se debe intervir un banco, tras o cal é o Fondo de Reestruturación Ordenada Bancaria (FROB) o que acata as súas decisións.

Neste sentido, sinalou que a JUR soamente pode pór en marcha unha resolución tras constatar que a entidade se atopa en serias dificultades e é inviable ou, polo menos, é "razoablemente previsible" que entre nesa situación, algo que determina o Banco Central Europeo (BCE).

Por outra banda, a JUR debe constatar que non existen alternativas de solución privada e, ademais, deben existir "razóns de interese público" para acometer a resolución.

Unha vez acreditadas estas tres cosas, a JUR pode pór en marcha a resolución e entre as medidas que puido adoptar atopábanse a posibilidade de crear un "banco ponte", un "banco malo", un 'bail in', a conversión de instrumentos continxentemente convertibles en accións ou unha venda privada.

De Guindos repasou os fitos máis importantes na historia recente de Popular, que antes da resolución era a sexta entidade española, entre os que destacou a aprobación por parte do banco da avaliación do BCE en 2014, así como do test de tensión da Autoridade Bancaria Europea (EBA, polas súas siglas en inglés) en 2016, que demostraron que o banco estaba "ben capitalizado".

O ministro explicou as diferentes caídas no prezo da acción de Popular como consecuencia da reexpresión das contas da entidade, da falta de concreción por parte da súa expresidente Emilio Saracho sobre a folla de ruta do banco durante a xunta ordinaria de accionistas celebrada en abril ou das rebaixas nas cualificacións crediticias da entidade.

"Cada redución da cualificación dificulta o mantemento dos deporsitantes corporativos, que adoitan esixir un mínimo de nota", explicou o ministro.

DOUS PROGRAMAS DE LIQUIDEZ DE EMERXENCIA

De Guindos revelou que Popular pediu un plan de Asistencia de Liquidez de Emerxencia (ELA) o luns e outro o martes ante unha "fuga de depósitos de tal magnitude" que levou á perda de liquidez ás 15.00 horas do pasado martes.

A entidade non puido solicitar máis liñas de emerxencia por falta de colaterais e nesa situación a entidade non podería abrir as portas das súas sucursais o mércores e viuse dirixida a un proceso concursal, segundo o ministro.

O procedemento de resolución, en opinión de De Guindos, "non é ningunha anomalía" na actividade diaria da JUR, que deu orde o sábado 3 de xuño ao FROB de activar as primeiras fases dun procedemento de venda.

O BCE declarou o martes a situación de inviabilidade do banco por falta de liquidez, case ao mesmo tempo que Popular informou por escrito ao supervisor europeo de que o seu consello de administración chegara á mesma conclusión. Esta declaración de inviabilidade por parte do BCE é a que detona o proceso.

A VENDA FOI "TRANSPARENTE E NEUTRAL"

En opinión de De Guindos, o proceso de venda que se puxo en marcha no marco da resolución foi "aberto, transparente e neutral" e ao mesmo convidouse a cinco entidades financeiras.

Delas, soamente dous asinaron o acordo de confidencialidade para formar parte do procedemento e a "oferta gañadora" foi a de Santander, hoxe propietario do 100% das accións do banco e dos seus activos e pasivos "presentes e futuros".

"O prezo de venda resultou superior á valoración da entidade que fixera o experto independente" -que arroxaba un buraco de entre 2.000 millóns e 8.000 millóns-, indicou De Guindos, segundo quen a entidade presidida por Ana Botín comprometeuse tamén a garantir a liquidez necesaria para asegurar o funcionamento da entidade "desde o mesmo día da operación", de forma que as sucursais de Popular puideron abrir as súas portas o mércores "con total normalidade".