A Xunta outorga axudas para mellorar infraestruturas e equipamentos en escolas infantís de iniciativa social

A directora xeral de Familia, Amparo González, mantivo este luns unha reunión cos responsables das Escolas Infantís de Iniciativa Social (EPIS), para informarlles da nova orde de axudas destinadas á mellora das infraestruturas e equipamento destes centros de 0 a 3 anos, publicada no Diario Oficial de Galicia e que se convoca por primeira vez.

Política Social infantís | Fonte: Europa Press

"Contar con espazos apropiados contribúe ao benestar físico e psíquico dos pequenos e tamén do persoal educativo, o que incide favorablemente no desenvolvemento dos procesos de aprendizaxe e na mellora da súa efectividade", apuntou a titular autonómica durante o encontro.

Deste xeito, esta orde de axudas para o ano 2017 subvencionará as obras menores, de adecuación e mellora das infraestruturas dos centros de atención á primeira infancia, así como obras novas de escasa contía que melloren a accesibilidade ou doten ao edificio de servizos necesarios.

Estas axudas tamén cubrirán a adquisición e mellora do equipamento preciso para o desenvolvemento da actividade, incluída a compra de mobiliario interior e exterior e material didáctico de xogo, así como a dotación de conexión a Internet e compra de dispositivos para a integración das novas tecnoloxías na aula.

Amparo González apuntou que a Xunta de Galicia destina a estas axudas, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER), 600.000 euros. Grazas a este importe, financiarase ata o 100% do investimento subvencionable e unha contía máxima por cada centro de 15.000 euros para as actuacións destinadas á realización de obras e de 10.000 euros para as destinadas á compra de equipamento e novas tecnoloxías.

Cada entidade poderá percibir unha axuda máxima de 25.000 euros, con independencia do número de centros para os que presente solicitude. En ningún caso serán subvencionables os gastos derivados de actuacións de mantemento xeral das infraestruturas nin a substitución de materiais deteriorados polo uso.

Para poder optar a estas axudas, as entidades deberán estar inscritas no Rexistro Único de Entidades Prestadoras de servizos Sociais da Consellería de Política Social e prestar unha atención educativa con prezos sometidos ao réxime de prezos públicos.