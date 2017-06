Educación concede 170 axudas para a continuación de estudos universitarios no curso 2016/2017

A Consellería de Educación concederá un total de 170 axudas para financiar os gastos derivados da matrícula no presente curso académico dos alumnos de segundo e posteriores cursos universitarios, cun orzamento executado que supera os 106.986,6 euros.

Estas bolsas van dirixidas ao alumnado de segundo e posteriores cursos pertencentes á rama de coñecemento de Ensinos Técnicos (enxeñaría ou arquitectura), que superou un número de créditos igual ou superior ao 60% e menos do 65% e o pertencente ás ramas de Artes e Humanidades ou de Ciencias Sociais e Xurídicas, que superou un número de créditos igual ou superior ao 80% e menos do 90%.

Os solicitantes quedaron fóra das bolsas de carácter xeral do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte, ao cambiar os requisitos académicos no curso 2012/13. Deste xeito, o departamento educativo da Xunta reforza o seu apoio aos universitarios galegos e garante a igualdade de oportunidades no acceso aos estudos superiores.

A dotación máxima asinada a cada beneficiario oscila entre un máximo de 862,90 euros para as titulacións encadradas dentro da rama de Enxeñaría e arquitectura e grao en Belas Artes; e un máximo de 618,10 euros para as titulacións encadradas dentro da rama de Artes e Humanidades e Ciencias Sociais e Xurídicas.

Desde que se puxeron en marcha, no curso 2011/12, e contando con estas que agora se outorgan, a consellería concedeu 837 bolsas nos últimos cursos académicos.