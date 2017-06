O comité de Ferroatlántica iniciará desde Cee unha marcha a pé o día 5 de xullo que chegará o 8 a Santiago

O comité de Ferroatlántica Cee-Dumbría-Centrais Hidroeléctricas reuniuse este luns para ultimar os preparativos da convocatoria de folga do sábado 8 de xullo e as mobilizacións que se van a desenvolver con tal motivo.

Traballadores de Ferroatlántica concéntranse ante a Xunta | Fonte: Europa Press

Deste xeito, o propio día da folga haberá manifestación en Santiago, ás 12,00 horas, con saída da Alameda. Pero, ademais, o mércores 5 arrincará desde Cee unha marcha a pé de traballadores que, en sucesivas etapas, percorrerá a distancia que separa a Costa da Morte da capital galega, onde chegará o propio sábado pola mañá, antes da saída da manifestación.

Para recoller a solidariedade da veciñanza e chamar á participación na marcha, o comité tamén acordou facer un reparto masivo de dípticos explicando os motivos da folga, colocación de carteis en todos os concellos da comarca e mesmo estuda organizar actos públicos abertos nas localidades onde se rematen as distintas etapas da andaina.

Un programa de actividades a través do que o comité quere "implicar tamén aos alcaldes e ás corporacións municipais", segundo explica nun comunicado, co obxectivo de chamar á comarca a "demostrar, como xa se fixo o pasado 10 de marzo, o rexeitamento unánime ás pretensións de venda das centrais hidroeléctricas", e para esixir á Xunta "que atenda este clamor colectivo, cumpra a legalidade e desautorice a segregación das actividades".

"Sobra dicir que respectar as cláusulas das concesións dos aproveitamentos hidráulicos é a única garantía de salvagardar o interese público e garantir o mantemento do emprego e a actividade das factorías", subliña o comité na nota de prensa.

O contrario, advirte, "significa a desaparición do tecido produtivo máis importante de carácter industrial vinculado á comarca".

CONVOCATORIA DE FOLGA

Este luns tamén se procedeu ao rexistro da convocatoria de folga na Consellería de Emprego. O paro desenvolverase das 06,00 horas do 8 de xullo ata as 06,00 horas do día seguinte, de modo que afectará os tres quendas completas de traballo, e a todos os centros de Ferroatlántica na Costa da Morte (fábricas de Cee e Dumbría e centrais de Vimianzo e Dumbría). Así mesmo, a folga amplíase a toda a actividade auxiliar que depende de Ferroatlántica.

Fronte a "as ameazas e anuncios" da empresa, que, para estes traballadores, "cada día sae á palestra cunha proposta máis chafalleira e inverosímil na procura de conseguir respaldo ás súas ilegais intencións", o comité reitera que "calquera plan industrial e de investimentos e, por tanto, a xeración de emprego no futuro, non pode estar supeditado en ningún caso á venda das centrais hidroeléctricas nin á segregación de actividades".

Neste sentido, lamenta "a pasividade da Xunta de Galicia por non atallar desde o primeiro momento as tentativas do Grupo Villar Mir, e manter durante meses unha posición ambigua, que só xera inseguridade entre o conxunto dos traballadores e a veciñanza da Costa da Morte".

"Non vale que o presidente da Xunta escóndase detrás do labor dos servizos xurídicos para diluír as competencias da administración galega: as cláusulas das concesións son claras; a concesión dos aproveitamentos hidráulicos vinculouse sempre á produción de ferroaleaciones para o mantemento dos postos de traballo", incide.

Engade que "Ferroatlántica aceptou estas condicións ao adquirir o complexo industrial e os saltos de auga, aínda que logo iniciase accións xudiciais para lograr a desvinculación, o que derivou nas sentenzas do TSXG e o TS avalando as cláusulas".

Este "novo asalto", para o comité da Costa da Morte, "deixa patente que o Grupo Villar Mir non ten interese en manter o emprego na comarca e só busca sacar beneficio económico, desfacéndose a prezo de saldo dos recursos de todas; nun momento no que, ademais, empresas do grupo vinculadas ao sector inmobiliario atravesan graves dificultades económicas e no que se investiga á compañía polo presunto financiamento irregular do PP, o partido político que hoxe ten que na súa man autorizar ou non a venda das centrais".