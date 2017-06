Lídia Senra esixe ao Goberno que aposte por pesca artesanal, de baixura e marisqueo

A eurodeputada de Alternativa Galega de Esquerda en Europa (AGEe), Lídia Senra, esixiu ao secretario xeral de Pesca do Goberno central, Alberto López-Asenjo, que aposte pola pesca artesanal, de baixura e o marisqueo.

Nun comunicado, criticou a intención do Executivo estatal de tratar a acuicultura como unha "prioridade" para este ano. "Non podemos máis que condenar que a prioridade do Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente pasea seguir contribuíndo a facer das nosas rías auténticas cloacas e converter as comarcas que dependen da pesca en auténticos desertos".

Lídia Senra reaccionou deste xeito á comparecencia do secretario xeral de Pesca na Comisión de Orzamentos do Senado. "Tal e como recolleron varios medios, o secretario xeral afirmou que a acuicultura é unha prioridade e que será o eixo vertebrador do sector", censurou.

Neste sentido, a europarlamentaria lembrou que un dos obxectivos da Política Pesqueira Común (PPC) é tamén "o desenvolvemento da acuicultura en beneficio das grandes empresas do sector". "Esta tamén é a prioridade do ministerio do mesmo xeito que a da Xunta, manifestada xa naquel anteproxecto de Lei de Acuicultura que o Goberno galego tivo que retirar debido ás grandes manifestacións en contra", sinalou.

Fronte a iso, Lidía Senra considerou que "se de verdade o Ministerio quere vertebrar o sector, asegurar a sustentabilidade pesqueira e impulsar a política social como di o secretario xeral de Pesca, ten que abandonar a acuicultura industrial e orientar a política pesqueira ás necesidades alimenticias da poboación".