O cineasta Oliver Laxe imparte no CGAI un curso sobre o proceso creativo

O Centro Galego de Artes da Imaxe (CGAI-Filmoteca de Galicia) acolle esta semana, a partir deste martes e ata o día 16, o curso 'Aromas de Mimosas', impartido polo cineasta coruñés Oliver Laxe, segundo informa a Axencia Galega das Industriais Culturais (Agadic).

O autor, un dos máximos representantes do novo cinema galego, foi premiado no festival de Cannes cos seus dúas primeiras longametraxes. A última destas, 'Mimosas', gañou o ano pasado a Semana da Crítica no certame galo.

Agora, neste curso, reflexionará sobre cada unha das películas que seleccionou nun programa de catro títulos, "fundamentais na súa percepción do cinema", engade a organización nun comunicado.

Deste xeito, entre mañá martes 13 e ata o venres 16 de xuño, contará como se deixan sentir en Mimosas as obras 'Francisco, xograr de Deus', 'Andrei Rublev', 'A illa espida' e 'Estrada asfaltada en dúas direccións'.

Os pases son abertos ao público, ás 20,30 horas, fóra de 'Andrei Rublev' o mércores, que se programará ás 19,30 horas. Ademais, o sábado 17 de xuño, ás 18,00 horas, Laxe presentará 'Mimosas' como peche do programa.

O curso, que terá lugar cada tarde antes das sesións, cubriu as 50 prazas ofertadas. Os alumnos son en boa parte estudantes ou traballadores do sector, así como cinéfilos sen vínculo profesional co cinema.