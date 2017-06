A Xunta contrata o aluguer de 82 vehículos todoterreo para as brigadas contra incendios forestais

O Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este luns a resolución da Consellería do Medio Rural pola que se fai pública a contratación por procedemento aberto do aluguer de 82 vehículos para as brigadas contra incendios forestais, que se distribuirán polos distintos distritos forestais de Galicia.

Segundo informou a Xunta, o contrato convocouse por procedemento aberto, tramitación común, non suxeito a regulación harmonizada, para a subministración mediante a modalidade de renting dos devanditos vehículos --pick-up con motobomba e sistema dosificador retardante.

O orzamento de licitación ascende a 208.435,80 euros e a adxudicataria é a Empresa Monforte S.A., que foi o único licitador presentado.

Medio Rural previu renovar este ano, mediante aluguer, ata 143 vehículos destinados aos labores de prevención e defensa contra os incendios forestais.